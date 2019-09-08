Habib rakibini 3 rauntta devirdi UFC'de yılın karşılaşması olarak adlandırılan Habib Nurmagomedov - Dustin Poirier mücadelesi 3 raunt sürdü. Nurmagomedov, Poirier'i yenerek kariyerindeki 28 maçını kazandı.

Abu Dabi'de yapılan mücadele 3 raunt sürdü ve Habib rakibini üçüncü rauntta yenerek 28'inci zaferini kazandı. Habib, mücadelenin bitiminin ardından ringten atlayarak UFC başkanına sarıldı. Dünyanın en büyük MMA organizasyonu olan UFC'de Habib Nurmagomedov - Dustin Poirier mücadelesi yılın karşılaşması olarak adlandırılıyordu. Khabib, geçtiğimiz yıl ünlü İrlandalı dövüşçü Conor McGregor ile yaptığı maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle 9 ay boyunca müsabakalardan men edilmişti. UFC ve MMA severlerin aylardır merakla beklediği Habib Nurmagomedov - Dustin Poirier karşılaşmasına Abu Dabi ev sahipliği yaptı.

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