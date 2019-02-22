0553 313 94 23

Habib Muruz’dan Bill Gates’e: "İnekler doğal olarak gaz çıkartır"

Bill Gates’in küresel ısınmadaki ineklerin çıkardığı metan gazına yönelik açıklamalarını değerlendiren Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesinden Dr.

22 Şubat 2019 Cuma 09:28
Habib Muruz’dan Bill Gates’e: "İnekler doğal olarak gaz çıkartır"

Bill Gates’in küresel ısınmadaki ineklerin çıkardığı metan gazına yönelik açıklamalarını değerlendiren Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Habib Muruz, hayvanların çıkardığı metan gazının bilinen bir durum olduğunu ve küresel ısınmada inekleri ön plana çıkartarak diğer etkenlerin göz ardı edilememesi gerektiğini söyledi.


Bill Gates’in eşi Melinda Gates ile birlikte yayımladığı yıllık mektubunda "Bir gün ineklerin bağırsak hareketleri hakkında konuşacağım hiç aklıma gelmezdi. İnekler, bakterilerin metan gazı biriktirmesine neden oluyor ve sıra dışı mideleri var" şeklindeki açıklamasını değerlendiren Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Habib Muruz, ineklerin ön plana çıkartılmasının geleneksel hayvansal ürünlere sürdürülebilir alternatif arayışların bir sonucu olduğunu belirtti.



"Metan gazını azaltacak bir strateji geliştirilemedi"


Metan gazının nasıl oluştuğunu anlatan Muruz, "Geviş getirenler hayvanların midesinin yüzde 70’ini işkembe oluşturur. İşkembe milyarlarca organizmaya ev sahipliği yaptığı için tam bir fermantasyon teknesi olarak tanımlanabilir. Geviş getiren hayvanlar günlük tükettikleri yemler önce işkembede sindirime tabi tutulur. Bunun sonucunda da gaz ortaya çıkar. Bu gazların başında karbondioksit ve metan gazı gelir. Bu gazların yüzde 90’ı geğirmeyle çevreye bırakılır. Gazın miktarı hayvanın tükettiği yeme özellikle karbonhidratın içeriğine bağlı olarak değişir. Tüketilen yemin kalitesi arttıkça üretilen metan düzeyi düşer. Yemin kalitesi düştükçe metan düzeyi yükselir. Geviş getiren hayvanların günlük tükettiği yemlerin çoğunu kaba yem oluşturur. Kaba yemdeki kalitenin düşük olması metan gazı oluşumu seviyesini artırır. Günümüzde metan gazını azaltmaya yönelik çalışmalarda yem kalitesinin iyileştirilmesine odaklanılıyor. Bunun yanı sıra değişik yem katkı maddelerinin üzerinde de çalışıldı. Ancak elde edilen sonuçlar uzun etkili olmadı. Metan gazı üretiminin azaltılmasına yönelik pratiğe aktarılmış bir strateji yok" dedi.



"Diğerlerine olan ilgiyi engellememeli"


Bill Gates’in açıklamalarına değinen Muruz, "İneklerin metan gazı üretmesi şaşkınlık oluşturacak bir olay değildir. Aksine inekler doğal olarak gaz çıkartır. Bill Gates’in açıklamasında ineklerin ön plana çıkartılması, hedef haline getirilmesi geleneksel hayvansal ürünlere sürdürülebilir alternatif arayışların bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Bu açıklamalar küresel sera gazı emisyonlarına yol açan diğer sektörlerin varlığına olan ilgiyi engellememeli" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:28
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çarptığı motosiklet sürücüsünün başından bir an olsun ayrılmadı
    1. Çarptığı motosiklet sürücüsünün..
    2. AK Parti Kars İl Başkanı Adem..
    3. TOBB’dan ’2019 Ocak ayına ait kurulan..
    4. ABD’li Sarai Sierra’yı öldüren Laz..
    5. Fiat Egea üretimi 500 bin adede ulaştı
    6. Siirtli sporcular Bocce turnuvasına..
    7. Alacağını isteyen şahsı baltayla..
    8. Balıkesir’de FETÖ’cü asteğmen yakalandı
    9. Mustafa Kavuş, STK’ları ziyaret etti
    10. Irak, 300 kişinin ceset kalıntılarını..
    11. Reyhanlı saldırısının firari sanığı..
    12. ’Deepsea Metro-1’ Çanakkale..
    13. "Depoları boşaltıyoruz, stokları..
    14. Antalya Bisiklet Turu
    15. YHT kazazedelerinden Ankara..
    16. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi..
    17. CHP’nin değil sanki Kandil’in listesi
    18. Hollanda’da camiye saldıranların..
    19. Başkan Adayı Baydilli seçim bürosunda..
    20. Başkan Büyükkılıç, "Esnafımızın kadir..
    21. Diyanet DİB personel alımı ön başvuru..
    22. Akhisarlı çiftçilere budama eğitimi..
    23. Vatandaşları dolandıran sahte avukat..
    24. Diş çürükleri ölümcül olabiliyor
    25. "2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri"..
    26. Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    27. Karma el sanatları sergisi düzenlenen..
    28. Kocaeli’de 16 FETÖ/PDY şüphelisi..
    29. Bakan açıkladı: O borçlar..
    30. Cumhur İttifakı Salihli’de tam kadro..
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...