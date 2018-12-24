Habib Nurmagomedov, Diriliş'in setini ziyaret etti
UFC Hafif Sıklet Şampiyonu olan Habib Nurmagomedov, TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un setine ziyarette bulundu.24 Aralık 2018 Pazartesi 14:59
FC Hafif Sıklet Şampiyonu Habib Nurmagomedov, TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un setine giderek ziyarette bulundu.
Ekranların fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul hayranı olan Habib Nurmagomedov, sete giderek oyuncular ve yapımcı Mehmet Bozdağ ile görüştü.
Bozdağ paylaştı
Mehmet Bozdağ, Habib Nurmagomedov ile çektirdiği fotoğrafı Twitter'dan takipçileri ile paylaştı. Bozdağ'ın fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.
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