Habib Nurmagomedov, Diriliş'in setini ziyaret etti

FC Hafif Sıklet Şampiyonu Habib Nurmagomedov, TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un setine giderek ziyarette bulundu.

Ekranların fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul hayranı olan Habib Nurmagomedov, sete giderek oyuncular ve yapımcı Mehmet Bozdağ ile görüştü.

Bozdağ paylaştı

Mehmet Bozdağ, Habib Nurmagomedov ile çektirdiği fotoğrafı Twitter'dan takipçileri ile paylaştı. Bozdağ'ın fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.