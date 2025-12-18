Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş kimdir? Veyis Ateş'in tam adı nedir? Abdurrahman Veyis Ateş hakkında detaylar...

Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş, polis eşliğinde ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Veyis Ateş 1973 senesinde Mersin, Tarsus'ta dünyaya geldi. Tam adı Abdurrahman Veyis Ateş'tir.

Abdurrahman Veyis Ateş (d. 15 Mart 1973, Tarsus), Türk gazeteci ve haber spikeridir.

Ateş 5 Ekim 2014 tarihinde Habertürk TV Ankara temsilciliği görevine getirilmişti. Daha sonra genel yayın yönetmenliğine kadar yükselmişti. Yaşamı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Cem Vakfı'na ait Cem Radyo'da bir yıl çalıştıktan sonra 2006 yılında TVNET'te çalışmaya başlamıştır. Burada ana haber sunuculuğunun yanı sıra çeşitli programlar sunmuştur.

Veyis Ateş, uzun yıllar televizyon haberciliği, program sunuculuğu ve yöneticilik görevlerinde bulunmuş bir gazetecidir. Medya kariyeri boyunca farklı kanallarda ana haber sunuculuğu yapan Ateş, aynı zamanda çeşitli tartışma ve analiz programlarını da moderatör olarak sundu.

VEYİS ATEŞ NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Abdurrahman Veyis Ateş, 1973 yılında Mersin’in Tarsus ilçesinde doğdu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi Bölümünde öğrenim gördü. Üniversite yıllarında radyoculukla tanışarak medya sektörüne adım attı.

VEYİS ATEŞ NERELERDE ÇALIŞTI?

Veyis Ateş, yaklaşık bir yıl Cem Radyo’da çalıştı. Üniversiteden mezun olduktan sonra bir süre medya faaliyetlerine ara verdi. Bu dönemde Tuna Huş, Gülgün Feyman ve Bengül Erdamar’dan diksiyon eğitimi aldı.

2006 yılında TV Net’te göreve başlayan Ateş, ana haber bülteni sunuculuğu yaptı. Kanalda “Habere Bakış”, “Bakış Açısı”, “Akşama Doğru”, “Ankara-İstanbul” ve “Tarih Sohbetleri” programlarını sundu. “Bakış Açısı” programında, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybetmeden önce katıldığı son televizyon yayınına moderatörlük yaptı.

VEYİS ATEŞ HABERTÜRK SÜRECİ

Veyis Ateş, bir dönem Spikerler Derneği başkanlığı görevinde bulundu. TV Net’te ana haber spikerliği yaparken, 2001 yılından itibaren özel bir kolejde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği de yaptı.

Ağustos 2013’te Habertürk TV’ye transfer olan Ateş, 25 Ekim 2014’te Ankara Temsilcisi olarak görevlendirildi. 15 Ocak 2016 tarihinde ise Habertürk TV Genel Müdürü oldu.

SEDAT PEKER’İN VEYİS ATEŞ HAKKINDAKİ İDDİALARI

Sedat Peker, yayımladığı videolarda, yurtdışına çıkan Sezgin Baran Korkmaz’a ait olduğu belirtilen Bodrum’daki Paramount Otel’e el konulması süreciyle ilgili bazı iddialarda bulunmuştu. Peker, bu otelde ücretsiz kalanlar arasında gazeteci Veyis Ateş’in de bulunduğunu iddia etmişti. Bu konuya ilişkin olarak,

“Siz aranan adamın otelinde ne işiniz var? Hani lan faturalarınız? Suit odada kalıyorsunuz, 100 bin lira yapıyor, lan sizin maaşınız kaç para, hani fatura”

ifadelerini kullanmıştı.

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Habertürk TV’de katıldığı canlı yayın sırasında bir telefon görüşmesi yaşandığını da iddia etmişti. Peker, eski sağ kolu olarak tanımladığı Erdal Aras’ın Veyis Ateş’i aradığını ileri sürerek,

“O gün tartışma olurken Erdal Aras arıyor. Benim eski sağ kolum. Veysi’nin kendi cep telefonundan Erdal Aras’ın cep telefonu, ara verdiler ya, orada arıyor, o da tanıyor Reis’i ben de, sen de tanıyorsun, niye söylemiyorsun. Onun çünkü işi var. Onun işi İsmail Saymaz’ı bloklamak. Gazeteci ya, konuşuyor, aradaki yakınlıklarına bak. Erdal’la bu kadar yakınlar”

sözlerini dile getirmişti.

ERDAL ARAS İLE İLİŞKİYE DAİR SÖZLER

Peker, Erdal Aras’ın Demokrat Parti’de görev yaptığı dönemde Veyis Ateş’in onun yardımcılığını yaptığını da iddia etmişti. Bu iddiaya ilişkin olarak,

“Bu Veysi Erdal’ın yardımcısı. Biz bu Veysi ile oturduk 6-7 saat Pucca’da oturduk, yemek yedik. Siz çok anlatıldığı gibi değilmişsiniz, entelektüel, bilgili bir insanmışsınız dedi. Bak buna hiç gıcıklığım yoktu, sarmayacaktım, bloke etti ya. Bitti artık, hiçbir şansı yok. Kayıt var Veysi”

ifadelerini kullanmıştı.