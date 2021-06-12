Habertürk'te aşı olmayan vatandaşlar için 'zorbalık' çağrısı! Askerin devreye girmesini isteyen Ersan Şen'den 'hapis cezası' talebi!
Aşı olmayan vatandaşlara yönelik yasak çağrılarını sistematik bir şekilde sürdüren Habertürk'te skandal bir zorbalık çağrısı yapıldı. Hukukçu olduğunu iddia eden Ersan Şen, aşı olmayan vatandaşların hapse atılması ve güvenlik güçleriyle zorla aşı yapılması çağrısında bulundu. Vatandaşların özgür iradesini hedef alan Ersan Şen'e sosyal medyadan büyük tepki geldi. Vatandaşlar bu sözleri "zorbalık çağrısı" olarak değerlendirdi.
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Turgay Ciner'in sahibi olduğu Habertürk, aşı olmak istemeyen ve isteyen vatandaşları birbirine kışkırtmaya devam ederken diğer taraftan da tehdit yayınlarını sürdürüyor.
Aşı olma veya olmama iradesinin hedef alındığı yayınlarından bir yenisini daha gerçekleştiren Habertürk'te İftihar Köksal, Mehmet Ceyhan ve Ersan Şen'in konuk aldı.
Vatandaşlara tehditler yağdı
Pandemi döneminde korku pompalama politikalarına devam eden Habertürk'te vatandaşlara tehditler yağdı.
Habertürk'ün gerçekleştirdiği programda, daha önce genelgeyle yasak olamayacağını dile getiren Ersan Şen akıl almaz ifadelerle aşı olmama iradesini gösteren vatandaşları hedef alarak zorbacı bir skandala imza attı.
"Aşı olmayan vatandaşlara hapis cezası" çağrısı
Vatandaşların özgür iradesini hedef alan zorbacı zihniyetleri aratmayan Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, aşı olmayanları hedef göstererek "Zorunlu aşıyı çıkarırsın. Dersin ki kardeşim, tıbbi geçerli mazeretin olmamak kaydıyla eğer bu mazeretin yoksa bunun da yaptırımı şudur; 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl hapis cezası... Hatta ben zorunlu aşıyı gelir evinde iş yerinde tatbik ederim. Bu gücün varsa uygularsın" diye konuştu.
"Asker ve polis zoruyla evlerine iş yerlerine girip yaparsın"
Asker ve polisin de devreye sokularak zorla aşı yapılmasını isteyen Ersan Şen, "Benim sıram geldiyse, ben aşıya gitmediysem, haklı bir mazeretim yoksa, yaptırımın neyse tatbik edersin. O insanları aşıya mecbur edersin. Veya öyle bir gündem olur ki, asker ve polis zoruyla evlerine iş yerlerine girip yaparsın. Bu hayat, her şey mümkün." diye konuştu.
"Önce biz yüzde 50'yi aşılayalım, olmayanlara sıra gelir"
Aşı olmayanlara yönelik dikkat çekici ifadelerde bulunan Ersan Şen, "Önce biz bir yüzde 50 olarak aşıyı olalım. Aşı olmak istemeyenlar var ya, onlara sıra gelir." dedi.
Vatandaşlardan sert tepki: #HaddiniBilErsanŞen
Sosyal medyadan sert tepki gösteren vatandaşlar, Ersan Şen'in hukuksuz sözlerine sert tepki gösterdi. Twitter'dan "#HaddiniBilErsanŞen" hashtag'ı açan sosyal medya kullanıcıları, aşı olmayanlara yönelik tehditleri sert sözlerle eleştirdi. Hashtag'a binlerce tweet atıldı.
Daha önce yasaklara karşı çıkmıştı
Yine Habertürk'te açıklamalarda bulunan Ersan Şen, yasakların genelgeyle getirilemeyeceğini ifade etmişti. Ersan Şen, genelgelerin anayasaya aykırı olduğunu söylemişti.