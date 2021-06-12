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Gündem Habertürk'te aşı olmayan vatandaşlar için tepki çeken çağrı! "Asker devreye girebilir, hapis cezası verilebilir"
Gündem

Habertürk'te aşı olmayan vatandaşlar için tepki çeken çağrı! "Asker devreye girebilir, hapis cezası verilebilir"

Aşı olmayan vatandaşlara yönelik yasak çağrılarını sistematik bir şekilde sürdüren Habertürk'te skandal bir açıklama geldi. Vatandaşların yayınladığı ekran kayıtlarına göre, hukukçu olduğunu iddia eden Ersan Şen, aşı olmayan vatandaşların hapse atılması ve güvenlik güçleriyle zorla aşı yapılmasına yönelik hukuki düzenleme yapılabileceğini söyledi. Vatandaşların özgür iradesini göz ardı eden Ersan Şen'e sosyal medyadan büyük tepki geldi. Vatandaşlar bu sözleri "zorbalık çağrısı" olarak değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 23:56:00 - 2021-06-13 03:04:13

 yeniakit.com.tr 

Turgay Ciner'in sahibi olduğu Habertürk, aşı olmak istemeyen ve isteyen vatandaşları birbirine kışkırtmaya devam ederken diğer taraftan da 'algı' ve 'tehdit' yayınlarını sürdürüyor.

Aşı olma veya olmama iradesinin hedef alındığı yayınlarından bir yenisini daha gerçekleştiren Habertürk, İftihar Köksal, Mehmet Ceyhan ve Ersan Şen'in konuk aldı.

Vatandaşlara 'tehditler' yağdı

Pandemi döneminde korku pompalama politikalarına devam eden Habertürk'te vatandaşlara adeta tehditler yağdı.

Vatandaşların sosyal medyadan yayınladığı videolara göre, Habertürk'ün gerçekleştirdiği programda, daha önce genelgeyle yasak olamayacağını dile getiren Ersan Şen, aşı olmama iradesini gösteren vatandaşlara yönelik tepki çeken ifadeler kullandı.

"Aşı olmayan vatandaşlara hapis cezası" çağrısı

Vatandaşların özgür iradesinin yanında olması gerekirken zorunlu aşı için yasal düzenleme isteyen Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, aşı olmayanları hedef göstererek "Zorunlu aşıyı çıkarırsın. Dersin ki kardeşim, tıbbi geçerli mazeretin olmamak kaydıyla eğer bu mazeretin yoksa bunun da yaptırımı şudur; 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl hapis cezası... Hatta ben zorunlu aşıyı gelir evinde iş yerinde tatbik ederim. Bu gücün varsa uygularsın" şeklinde konuştu.

"Asker ve polis zoruyla evlerine iş yerlerine girip yaparsın"

Asker ve polisin de devreye sokularak zorla aşı yapılabileceğini söyleyen Ersan Şen, "Benim sıram geldiyse, ben aşıya gitmediysem, haklı bir mazeretim yoksa, yaptırımın neyse tatbik edersin. O insanları aşıya mecbur edersin. Veya öyle bir gündem olur ki, asker ve polis zoruyla evlerine iş yerlerine girip yaparsın. Bu hayat, her şey mümkün." diye konuştu.

"Önce biz yüzde 50'yi aşılayalım, olmayanlara sıra gelir"

Aşı olmayanlara yönelik dikkat çekici ifadelerde bulunan Ersan Şen, "Önce biz bir yüzde 50 olarak aşıyı olalım. Aşı olmak istemeyenlar var ya, onlara sıra gelir. Önce biz bir aşı olalım" dedi.

Vatandaşlardan sert tepki: #HaddiniBilErsanŞen

Sosyal medyadan sert tepki gösteren vatandaşlar, Ersan Şen'in hukuksuz sözlerine sert tepki gösterdi. Twitter'dan "#HaddiniBilErsanŞen" hashtag'ı açan sosyal medya kullanıcıları, aşı olmayanlara yönelik tehditleri sert sözlerle eleştirdi. Hashtag'a binlerce tweet atıldı.

Daha önce yasaklara karşı çıkmıştı

Yine Habertürk'teki bir programda açıklamalarda bulunan Ersan Şen, yasakların genelgeyle getirilemeyeceğini ifade etmişti.

Bir başka yayında ise Ersan Şen, alkol ile ilgili genelgelerin anayasaya aykırı olduğunu öne sürmüştü.

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Yorumlar

Bozkurt

Ben aşımı oldum asi olmayan lar ve aşı olmayın çağrısı yapan herkes vatan hainidir
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Vatandaş

Bu konuşan adam sahiden hukukçusu?
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