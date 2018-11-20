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"Kesin!" dedi, AK Parti'nin büyükşehirde aynı isimle devam edeceğini söyledi!

AK Parti'de İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adaylığının kesinleştiğini söyleyen gazeteci Muharrem Sarıkaya, "Antalya'da mevcut Başkan Menderes Türel ile yola devam kararı alındı." iddiasında bulundu.

20 Kasım 2018 Salı 09:32
"Kesin!" dedi, AK Parti'nin büyükşehirde aynı isimle devam edeceğini söyledi!

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Büyükşehir'de hedef ilçeler" başlığıyla yayımlanan yazısında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kulis yazdı. Sarıkaya, bir süredir ismi İstanbul için geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın adaylığının kesinleştiğini yazdı.

"Uysal için farklı iddialar..."

"İstanbul Büyükşehir adaylığı ise kesinlik kazandı; TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adaylığı kesinleşti; hatta ilçeler üzerinde çalışma da başlamış. Kadir Topbaş'ın yerine İstanbul Büyükşehir'e getirilen Mevlüt Uysal için de farklı iddialar söz konusu. Bir ilden aday gösterileceği ileri sürülmekle birlikte, İstanbul'un bir büyük ilçesi için de ismi vurgulanıyor. Olmazsa kendisine yeni bir alanda görev verileceği de belirtiliyor" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Türel ile devam edilecek"

"Uysal'ın da memleketi olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için "marka ismimiz" diye anılan mevcut Başkan Menderes Türel ile yola devam kararı alınmış. Türel Ankara'ya davet edilerek Antalya ilçelerinde kimlerin aday gösterileceği, belediye meclisinde kimlerin yer alacağı gibi konular üzerinde çalışmalar yürütülmeye başlanmış. Antalya Valisi Münir Karaoğlu'nun da bir ilden aday gösterilmesi olasılığına atıf yapılıyor."

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 09:32
  1. Adalet Ve Kalkınma Partisi
  2. Menderes M. Tevfik Türel
  3. Belediye Başkanı Topbaş
  4. Ak Parti Genel Merkezi
  5. Türkiye Cumhuriyeti
  6. Habertürk Gazetesi
  7. Milletvekili Türel
  8. Muharrem Sarıkaya
  9. Binali Yıldırım
  10. Menderes Türel
  11. Habertürk.Com
  12. Mevlüt Uysal
  13. Kadir Topbaş
  14. Habertürk
  15. Istanbul
  16. İstanbul
  17. AK Parti
  18. Sarıkaya
  19. Menderes
  20. Antalya
  21. Akparti
  22. Türkiye
  23. Ankara
  24. Uysal
  25. Söz

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