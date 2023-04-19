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Ekonomi Habertürk ekonomisti Yavuz Barlas'ın yaptığı borsa hesaplaması güldürdü
Ekonomi

Habertürk ekonomisti Yavuz Barlas'ın yaptığı borsa hesaplaması güldürdü

Yeniakit Publisher
2023-04-19 22:52:00 - 2023-04-19 22:57:39

Habertürk ekranlarında ekonomi yorumu yapan Yavuz Barlas'ın yaptığı borsa hesabı yok artık dedirtiyor.

Barlas, bir türlü borsanın değerini dolar üzerinden hesaplayamadı.

İşte Barlas'ın açıklamaları:

Yabancı yatırımcı buradaki avantajı kaybettiğini düşünüyor. Yabancı normalde seçim öncesi gelirdi ancak heralde seçim sonu gelecek. Sonuçta adamlar para yönetiyor ve belirsizliği sevmiyor. Anketlere bakan da bakmayan da seçimle ilgili bir belirsizlik söz konusu, bunun ne anlama geldiğini şöyle ifade edeyim. Bugün borsanın değiri 5,5 trilyon TL, 2,5 trilyon dolar bugün yabancının yatırımı 75 milyar dolar. Bu az da değil hala da tutuyorlar. Burada günlük al sat yapan yabancılar ve Türkler karışık olabilir tabi bu sayıda.

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