0553 313 94 23

Haberleşmeyi balta ile kestiler

Tokat’ta çaldıkları 900 metre haberleşme ve enerji nakil kablosunu yakan 4 kişi, jandarma tarafından kullandıkları balta ve keserle birlikte yakalandı.

05 Mart 2019 Salı 12:55
Haberleşmeyi balta ile kestiler

Tokat’ta çaldıkları 900 metre haberleşme ve enerji nakil kablosunu yakan 4 kişi, jandarma tarafından kullandıkları balta ve keserle birlikte yakalandı.


Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turhal İlçesinde kablo hırsızlığının yapıldığının bilgisi alınması üzerine harekete geçti. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonrasında, Dazya köyünde 4 şüpheli şahsın çaldıkları piyasa değeri 10 bin lira olan, 900 metre uzunluğundaki haberleşme ve enerji nakil kablolarını eritmek amacı ile parçaladıkları esnada suçüstü yakaladı. Ele geçirilen kabloların mağdur firmaya teslim edildiği, şüpheli şahısların ise tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piyasalarda gün ortası
    1. Piyasalarda gün ortası
    2. Yeni Clio 5 görücüye çıktı
    3. AK Parti Kars İl Başkanı Çalkın,..
    4. Türk polisi ADİM’de Arapça öğreniyor
    5. Sosyal medyada terör propagandası..
    6. Aziziye’nin gençleri Avrupa’da
    7. Hatay'da 32 torbacı enselendi
    8. Başkan Alemdar: “Serdivan’da hizmet..
    9. 12 Eylül mağduru ülkücüler Taş..
    10. Macera Park öğrencileri şampiyonada..
    11. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    12. Pakistan'dan dikkat çeken Hindistan..
    13. Genel afta son dakika gelişmesi | Af..
    14. Meteorolojiden uyarı geldi
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu)..
    16. Teknosa'dan "Teknoloji ile Yükselen..
    17. İmamoğlu: Milletin kalbini kıra kıra..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi ben..
    19. Başkan Aktaş imar konusunda iddialı..
    20. Başkan Demir, TÜBİTAK BİLGEM’i ziyaret..
    21. ERÜ Tıp Fakültesi hastaneleri..
    22. Temsili düşman adası ele geçirildi,..
    23. Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup’ta son..
    24. Hatay’da ’drone’li torbacı operasyonu:..
    25. Mavibahçe’de Eğitim Etkinlik Günleri
    26. Allianz Türkiye, OKS'de indirim..
    27. Satranç turnuvasında 937 öğrenci ter..
    28. Bakan Selçuk baba ocağında pazar..
    29. Kasımpaşa'dan Mustafa Denizli..
    30. KOSGEB’ten akıllı seracılığa destek
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar