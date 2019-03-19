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"Haberlerde çıkmak benimde hakkım"

Sivas’ta açılışı yapılan bir program esnasında çekim yapan gazetecilerin yanına giderek haberlerde çıkmak istediğini belirtip, buna hakkı olduğunu kendisininde görüntüye alınmasını istedi.

19 Mart 2019 Salı 12:33
"Haberlerde çıkmak benimde hakkım"

Sivas’ta açılışı yapılan bir program esnasında çekim yapan gazetecilerin yanına giderek haberlerde çıkmak istediğini belirtip, buna hakkı olduğunu kendisininde görüntüye alınmasını istedi.


Sivas’ta Çanakkale Zaferinin 104’üncü yıl dönümü dolayısı ile Reşat Şemsettin Sirer ilkokulunda "Çanakkale Zaferi" konulu fotoğraf ve objeler sergisi açıldı. Açılış esnasında çekim yapan gazetecilerin yanına gelen Ahmet Ulaş Tepe isimli 3’üncü sınıf öğrencisi küçük çocuk ısrarla televizyona çıkmak istediğini belirtip kameramanların kendisini de çekmesini istedi. Israrına gazeteciler duyarsız kalamadı. Gazetecilere yaptığı teklifin kabul edilmesinin ardından ise kameralara karşı söyledikleri ile dikkat çekti.10 yaşındaki Tepe, kameralar aracılığı ile ailesine seslenerek ailesini çok sevdiğini söyledi.


Israrla haberlere çıkmak istediğini dile getiren Tepe, “Haberlere çıkmak istiyorum ne olur gönderin. Bizimde haberlere çıkma hakkımız var. Hiç kendimi televizyonda görmedim. Hem de kendimi görürüm. Haberlere de çıkmış olurum. Televizyona çıkmak çok istiyorum. Televizyona çıkınca ailem beni görecek. Aileme buradan sesleniyorum, ailemi çok seviyorum. İsmim Ahmet Ulaş Tepe, 3’üncü sınıfa gidiyorum “ dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:33
  1. fotoğraf
  2. sergi

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