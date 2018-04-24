Haberi alan Kim Jong dondu kaldı!

Cuma günü Güney Kore lideri ile tarihi bir buluşmaya hazırlanan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, ülkesinde gerçekleşen trafik kazasıyla sarsıldı.

32 Çinli turist ve dört Kuzey Koreli'nin öldüğü kazanın ardından hastaneye giden Kim, yaralılara geçmiş olsun dileklerini sundu.

Derin üzüntülerini ifade eden Kim'in yanında Çin'in Pyongyang Büyükelçisi Li Jinjun da vardı. Resmi haber ajansı KCNA, Kim'in "Beklenmedik kaza kalbime tarifi mümkün olmayan büyük bir acı getirdi" dediğini bildiriyor.

Doktorlarla da konuşan Kim ve Jinjun, ayrıca resmi konutta da bir görüşme gerçekleştirdi.

İki ülkeyi yasa boğan kaza, Çinli turistleri taşıyan otobüsün köprüden aşağı uçmasıyla meydana geldi.

Çin, dünyanın en yalnız ülkesi Kuzey Kore'nin en önemli müttefiki konumunda. Kim Jong-un, göreve geldiğinden bu yana ilk yurt dışı ziyaretini geçtiğimiz ay Pekin'e yapmıştı.

Kuzey Kore'yi ziyaret eden turistlerin yüzde 80'ini Çinliler oluşturuyor.