0553 313 94 23

Haber kameramanı en önemli anı için kameranın önüne geçti

İhlas Haber Ajansı (İHA) bünyesinde çalışan kameraman Mustafa Apaydın, Aslı Hilal Kuyucu ile dünya evine girmeden önceki ilk adımı attı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:23
Haber kameramanı en önemli anı için kameranın önüne geçti

İhlas Haber Ajansı (İHA) bünyesinde çalışan kameraman Mustafa Apaydın, Aslı Hilal Kuyucu ile dünya evine girmeden önceki ilk adımı attı. Haber takibi sırasında hep kameranın arkasında olan Apaydın, en mutlu gününde arkadaşları tarafından görüntülendi.


İhlas Haber Ajansı Ankara Bürosu’nda çalışan başarılı kameraman Mustafa Apaydın, gönlünü kaptırdığı Aslı Hilal Kuyucu ile hayatını birleştirmek için ilk adımı atarak evlenme teklifinde bulundu. Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir mekanda kız arkadaşı Kuyucu’ya sürpriz yapan Apaydın, "Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Mutluyuz, darısı diğer bekarların başına" diye konuştu.


Heyecanlı olduğunu söyleyen Kuyucu ise, "Evlilik teklifi bekliyordum ama biraz sürpriz oldu. Arkadaşımın doğum günü diye geldim. Herkes öyle söyledi ama arabadan inerken tahmin ettim. Çünkü arkadaşımda bulunduğumuz yerden ayrıldıktan sonra anladım. Evlenme teklifi son dakikada başarısız oldu. Ama mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nazilli’de hayatı durduran felaketin izleri siliniyor
    1. Nazilli’de hayatı durduran felaketin..
    2. Adnan Sezgin; “Aydın afet bölgesi ilan..
    3. Bakan Selçuk: “Teknoloji..
    4. ASEAN liderlerine Rohingya uyarısı
    5. Büyükçekmece’de okuma seferberliği..
    6. Akdeniz'de dev uyuşturucu operasyonu!..
    7. Etrafa ateş açıp kayın pederini..
    8. Macaristan'da Yemenli öğrencilere..
    9. Pınar Karşıyaka'da yeniden Ufuk Sarıca..
    10. Mehmet Baransu davasında dosya mütalaa..
    11. Sinop’ta camiler çocuklar ile şenlendi
    12. Karadeniz’de küflü sezonu
    13. Eyüp Belediyesi “2020-2024 stratejik..
    14. Sınır ötesine 7 tır yardım daha..
    15. Evkur Yeni Malatyaspor futbolcu..
    16. AVM’den yılın en uzun gününde uzun..
    17. Hafif ticari araç kayaya çarptı: 1..
    18. 6 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 3..
    19. Rezalet ötesi karar! Mahkeme, onursuz..
    20. Başkan Atay temizlik çalışmalarını..
    21. Komşular arasında kavga
    22. Silahla adam yaralayan şahıs yakalandı
    23. Niğde motifleri işlenecek müzede..
    24. Ordu Valisi, makam aracını sünnet..
    25. Fatih Karagümrük, Barış Özbek ile..
    26. Mezuniyetine bir gün vardı, elektrik..
    27. Korkutan olay! Kutup ayısı kente indi
    28. Karaman’da elektrik akımına kapılan..
    29. Kuşadası’nda yol yapım ve asfalt..
    30. Kuşadası Belediyesi 3 yeni park yapacak
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu