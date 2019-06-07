0553 313 94 23

Gözde ilçe araç girişine kapatıldı!

Ramazan Bayramı için verilen 9 günlük tatilin bitmesine 3 gün kala Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Türkiye'nin önemli turizm merkezi Akçay Mahallesi, yoğunluk nedeniyle araç girişine kapatıldı.

07 Haziran 2019 Cuma 09:06
Gözde ilçe araç girişine kapatıldı!

Balıkesir şehir merkezi ve Edremit civarındaki ilçelerin yanı sıra özellikle İstanbul'dan gelen vatandaşlar, Edremit Körfezi'nin sahil kesimlerine yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan Bayramı tatilin nedeniyle Akçay'ı tercih eden vatandaşların otomobilleriyle gelişi trafiği kilitledi. Akçay şehir içinde de polis ekipleri trafiği açık tutmak için yoğun çaba sarf ederken, şehir içinde de zaman zaman ana arterler araç girişine kapatılıyor.

Akçay'a giriş kapatıldı

Şehir içi trafiğinin dolması nedeniyle, Akçay'ın E-87 karayolundan ana girişinde de tıkanma meydana geldi. Yoğunluk üzerine trafik polisleri, polis motosikleti ve otomobiliyle Akçay'a girişleri kapatarak, sürücüleri Çanakkale istikametine yönlendirdi. Akçay'a girmek isteyenler, girişin kapanması nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

Trafik durma noktasında

Öte yandan E-87 karayolu Altınoluk Edremit istikametinde de trafiğin çok yavaş ilerlediği öğrenildi. Edremit Körfezi'nde pazar gününe kadar trafik yoğunluğunun sürmesi bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 09:06
  1. İstanbul
  2. Çanakkale
  3. Balıkesir şehir merkezi
  4. Edremit
  5. Akçay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çarptığı kişinin öldüğünü haberlerden öğrenince teslim oldu
    1. Çarptığı kişinin öldüğünü haberlerden..
    2. Dolar düştü mü? Bayram sonrası dolar..
    3. Serbest piyasada döviz fiyatları
    4. CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan..
    5. (Özel) İstanbul’da patronlarını..
    6. Bayram tatilinde Rize’ye turist akını
    7. Efsaneyi duyan geliyor
    8. İnönü Üniversitesi öğretim ve..
    9. Otomobilde ölü bulundu
    10. Edremit’te bar sahibi polislere pitbul..
    11. Yurtta hava durumu
    12. Gaziantep'te trafik kazası: 9 yaralı
    13. Haber az önce geldi! O ilçe kapatıldı
    14. Serbest piyasada döviz açılış..
    15. Türkiye’de örneği olmayan cami ve..
    16. E-5 Karayolunda araç yangını
    17. GÜNDEM / 7 Haziran 2019
    18. Eljif Elmas transferinde büyük kriz!
    19. Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ne..
    20. Uzman Psikolog Esra Ezmeci’den yeni..
    21. Kraftlayner kağıtların ithalatının..
    22. Otomobilin takla attığı yere sonradan..
    23. KGK kararları
    24. Çalıntı kamyonetle, hayvan çaldılar
    25. Alt geçitte intihar girişimini polis..
    26. ABD Filistinli profesörü İsrail'e..
    27. İntihardan 7 yaşındaki oğlu kurtardı
    28. Bayram tatilcileri dönüşe geçti
    29. Görev YSK’da, HSK’da!
    30. Seyir halindeki otomobil cayır cayır..
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı