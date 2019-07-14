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Haber alınamayan kadın çoban için arama çalışması başlatıldı

Denizli’nin Baklan ilçesinde kendisinden haber alınamayan kadın çoban için dağlık alanda arama çalışması başlatıldı.

14 Temmuz 2019 Pazar 13:26
Haber alınamayan kadın çoban için arama çalışması başlatıldı

Denizli’nin Baklan ilçesinde kendisinden haber alınamayan kadın çoban için dağlık alanda arama çalışması başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Baklan ilçesi Çakırlar mevkisinde dağlık alanda eşiyle birlikte çobanlık yapan Musa Çelik, yaşadıkları çadıra geldiğinde eşi Huriye Çelik’in (45) olmadığını gördü. Bir süre bekleyen Çelik, eşinin gelmemesi üzerine eşini çadıra yakın bölgelerde aramaya başladı. Arama çabaları sonuçsuz kalan adam, durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli Dağ Arama Kurtarma Ekibi (DAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri sevk edildi. Geçtiğimiz gün gece saatlerinde ara verilen sarp arazideki çalışmalar bugün sabah erken saatlerde tekrar başladı. Çelik’i arama çalışmaları bölgede geniş çapı olarak sürdürülüyor.


Öte yandan, Huriye Çelik’in daha önce de aynı şekilde kaybolduğu ve ardından bulunduğu ileri sürüldü.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 13:26
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