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Haber alamıyorlardı... Korkunç halde bulundular

Bolu'nun Seben ilçesinde, dünden beri haber alınamayan Mehmet Arıkan (69) ve Ömer Arslan (75), otomobille 500 metrelik uçurumdan yuvarlanarak ölmüş halde bulundu.

07 Mart 2019 Perşembe 06:07
Haber alamıyorlardı... Korkunç halde bulundular

Bolu'da oturan Mehmet Arıkan ve arkadaşı Ömer Arslan dün sabah saatlerinde otomobille Seben ilçesinde bulunan tatil merkezi Seben Kaya Evlerine gitmek için yola çıktı. Dünden beri Arıkan ve Arslandan haber alamayan yakınları bugün sabah saatlerinde polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) aracılığıyla, 2 arkadaşın içinde bulundukları 14 GF 458 plakalı otomobilin Karacasu mevkiinden Seben'e doğru ilerlediğini tespit etti.

Durum jandarmaya haber verildi. Jandarma ekipleri, Bolu-Seben yolu üzerinde arama çalışması başlattı.

Ekipler sevk edildi

Jandarma, Mehmet Arıkanın kullandığı otomobili, Seben ilçesine bağlı Korucuk mevkiinde 500 metre yükseklikten aşağıya yuvarlanmış halde buldu. Zor arazi şartlarının bulunduğu bölgede 500 metre aşağıya inen jandarma ekipleri, otomobilden savrulmuş haldeki Ömer Arslan ve Mehmet Arıkanın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bölgeye AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Yakınları gözyaşı döktü

Ömer Arslan ve Mehmet Arıkan'ın hayatını kaybettiğini, dünden beri haber alamayan yakınlarına da haber verildi. Olay yerine gelen yakınları 500 metre aşağıdaki parçalanmış haldeki otomobili görünce sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü. Arıkan ve Arslan'ın cesetleri Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından bulundukları yere orman yolundan giden iş makinesi tarafından çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 06:07
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