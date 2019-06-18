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"Hababam Sınıfı"nın oyuncuları Mersin'de

Yeşilçam'ın unutulmaz film serisine hayat veren oyunculardan bazıları söyleşiye katıldı

18 Haziran 2019 Salı 16:20
"Hababam Sınıfı"nın oyuncuları Mersin'de

MERSİN (AA) - Yeşilçam'ın unutulmaz film serisi "Hababam Sınıfı"nın bazı oyuncuları, Mersin'deki söyleşide sevenleriyle buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen etkinliğe, oyunculardan Dilaver Gür, Ümit Doğru, Cengiz Nezir, Yılmaz Kaya, Gazanfer Şener, Bülent İğdiroğlu, Ercan Gezmiş, Mehmet Çatay, Eyüp Güçmen ve 1995 yılında vefat eden "Domdom Ali" lakaplı Feridun Şavlı'nın kardeşi Faruk Şavlı katıldı.

Dilaver Gür, yaptığı konuşmada etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, filmin piyasaya çıkışından bu yana 44 yıl geçmesine rağmen oyuncular arasındaki birlik ve beraberliğin sürdüğünü söyledi.

Ercan Gezmiş ise filmde "Postal Rıza" olarak bilindiğini anımsatarak, "44 sene önce arkadaşlarımızla bir film uğruna birlikte olduk ve bunca yıldır böyle bir muhteşem aileye sahibiz. Ben hayatımın en büyük onurunu Hababam Sınıfı filmlerinin oyuncusu olmakla taşıyorum. Türkiye'nin gittiğimiz her köşesinde bizlere sıcak bakıyorlar, içten alkışlıyorlar. Biz de buna layık olmaya çalışıyoruz." dedi.

Bülent İğdiroğlu da Mersin'de olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Seride 3 filmde oynadım ama en şanssız oyunculardan bir tanesi bendim. Çünkü Tarık Akan hep yanımdaydı. O 'kitap' gibi adam hep yanımdaydı. Maalesef onun gölgesinde kaldım." ifadesini kullandı.

Faruk Şavlı ise kendisinin de filmlerde rol aldığını vurgulayarak, film serisinin her dönem beğenilmeye devam ettiğini anlattı.

Konuşmaların ardından oyuncular, etkinliğe katılanların sorularını yanıtladı.

Etkinlikte ayrıca film serisinden kesitler gösterilip, filmle özdeşleşen şarkılar da seslendirildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:20
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