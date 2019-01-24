Hababam Sınıfı'nda cinsel taciz! Solak medya iğrençliği saklamaya çalıştı

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Murat Karasu ile müşteki S.Z.Y. ile taraf avukatları katıldı. S.Z.Y. de Hababam Sınıfı adlı müzikalde oyuncu olarak yer aldığını, oyun kapsamında ekibiyle asistanlık yaptığını, provalar boyunca sanığa yakın bir yerde yanında durduğunu söyledi. Sanığın daha önce kendine herhangi bir temasta bulunmadığını, olay günü kendisini çağırdığını ve durumunu sorduğunu, kendisinden kahve getirmesini istediğini, fincanı uzatırken de çeşitli yerlerine eliyle dokunarak cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Gözyaşları içinde anlatımını sürdüren S.Z.Y., "Bir anda afalladım, tepki veremedim. Yüzüme gülerek bakıyordu. Biz ayak üstü konuşurken Celal Tak da salona girmişti ve koltukta oturuyordu. Bir şey demedim. Mutfakta kahvesini doldurdu, getirip servis ettim. Sonrasında da oyun provalara katıldım. 3 gün sonra kendi iç muhasebemi yaptıktan sonra bu durumu arkadaşım B.K.’ya anlattım. Birkaç gün sonra da D.S.’ye anlattım. O da bana sendikaya başvurmamı söylemişti. Sendikadan görüştüğüm Yeşim Hanım'ın tavsiyesi üzerine olay yerinin görüntülerini almak için Celal Tak ile görüştüm, durumu anlattım. Daha sonra durumu sanığa anlattığını söyledi ve gelmemi istedi. Yanlarına gittim, sanık suçlamayı kabul etmediğini söyledi, bağırıp çağırarak konuşmaya başladı. Koluma dokunup 'Kola dokunmayı cinsel taciz mi algılıyorsun?' dedi. Oradan ayrıldım. Birkaç gün sonra Celal Tak beni aradı. Neden işe gelmediğimi sordu. Bu sefer durumu babama anlattım, onunla birlikte provalara gittik. Sanıktan davacı ve şikayetçiyim” dedi.

Suçlamaları reddetti

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Murat Karasu, Hababam Sınıfı adlı oyunun yönetmeni olduğunu, müştekinin yedek oyuncu olarak oyuna alındığını daha sonra kadroya dahil edildiğini, olay günü de dans provasından sahne provasına geçiş nedeniyle ara verildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çalışma yaptığımız sahne önündeki halojen aydınlatmaların göz yorması nedeniyle her zaman yaptığım gibi salonun seyirci bölümünün orta kısmına geçerek bekliyordum. Canım kahve içmek istedi. Müştekiyi görüp çağırdım, eğitim durumunu ve oyunla ilgili kısa konuşma yaptık. Ayağındaki rahatsızlık dolayısıyla bir haftadır provalara katılamadığı için bu durumunu da sormuştum. Sonra kahve getirmesini söyledim. Bu konuşmaları yaptığımızda zaten ayakta duruyordu. Kahvemi getirdi, sonra provalara geçtik. Bir hafta sonra BKM idarecisi olan Celal T. beni çağırdı ve S.Z.Y.’nin benimle ilgili cinsel taciz iddiasında bulunduğunu söyledi. Ben de hemen bizi yüzleştirmesi söyledim. Müşteki gelince niçin böyle bir isnatta bulunduğunu sordum. 'Yaptınız' dedi. Ben 'bu yaşıma kadar böyle bir isnat hiç olmadı, kızım yaşındasın' dedim. O da 'Ben isnatta bulunacağım siz ispat edeceksiniz' dedi. Bunun üzerine kendisiyle bir daha çalışamayacağımızı söyledim."

Tanıkların dinlenmesi için duruşma ertelendi

Duruşmada tanık olarak dinlenen B.K. da müştekinin üniversiteden arkadaşı olduğunu, bir gün kendisine Murat Karasu’nun kendisini taciz ettiğini ağlayarak anlattığını söyledi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

Solak medya zanlının ismini kodladı

Solak medyanın 'cinsel taciz' vakalarında suçlanan isimlerin kendilerinden olmaması halinde tamamen yazarken kendilerine yakın bir şahıs olması halinde ise farklı davranarak ikiyüzlülüklerini birçok kez ortaya koydu.

Bu vakada da isimleri kodlayan solak medya, ismi gizlemeye çalışarak yine 'candaş'larını korumaya çalıştı.