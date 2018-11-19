Hababam Sınıfı oyuncusu yoğun bakıma kaldırıldı

Hababam Sınıfı, Süt Kardeşler ve Bizim Aile gibi filmlerde rol alan oyuncu Tayfun Akalın'ın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı

Arzu Film yaşanan üzücü olayı sosyal medya hesabından duyurarak, "Hababam Sınıfı filmleri oyuncusu, değerli büyüğümüz Tayfun Akalın, geçirmiş olduğu beyin ameliyatı sonrası yoğun bakımda bulunmaktadır. Yakınlarına ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Tayfun Akalın ağabeyimize acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı. Oyuncunun hayranları da sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla acil şifa dileklerinde bulundu.