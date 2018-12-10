Hababam Sınıfı oyuncusu yaşamını yitirdi
Hababam Sınıfı oyuncularından Tayfun Akalın, tedavi gördüğü Ümraniye Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.10 Aralık 2018 Pazartesi 18:52
Geçirdiği kaza sonrasında Ümraniye Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisine kaldırılan Hababam Sınıfı oyuncusu Tayfun Akalın, yaşam mücadelesini kaybetti.
Tayfun Akalın'ın ölüm haberini, Hababam Sınıfı oyuncularından Teoman Ayık sosyal medya hesabından duyurdu.
Akalın'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacak.
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