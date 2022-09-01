'Ha Ümit Özdağ, ha şarkıcı Gülşen!..'

Var mı aralarında bir fark? Yok.

İkisinin de tek gayesi var:

Kendilerini gündemde tutmak.

Gülşen, konserlerinde daha fazla müşteri toplama derdinde.

Siyasetçi eskisi ÖZDAĞ da oy devşirip, yüzde 1’lerde gezen oyunu yükseltme derdinde. Eyvallah.

Bunu millet biliyor. Merak etme kemalistler de biliyor, senin takıyye yaptığını, Atatürk güzellemesi yaptığını.

Ey ÖZDAĞ, bırak bu işleri komik oluyorsun, çakma Gandi gibi yerli yersiz çıkışlarla basitleşme.

Devlet adamı olacak kişi vakur olur.

Taş yerinde ağırdır.

Ne o öyle, dengesini kaybetmiş yeni ergen halin?

Şunu aklına yaz:

Ülkücülere eli kanlı katil diyen CHP’lilerden, kemalistlerden size oy çıkmaz. Mansur Yavaş güzellemesi de işe yaramaz. Çünkü o da ülkücü kimliğe sahip.

Yanlış ata oynuyorsun.

Sen kazanmak istiyorsan, önce bu milletin gönlünü kazan. Onların dertleri ile hemhal ol.

Çık, projelerini anlat. Ekonomi, işsizlik, dış ilişkiler, göçmenler konusundaki projeni anlat. Milleti ikna et.

Yoksa sen de Abdullatif Şener gibi siyaset çöplüğünde yok olmaya mahkumsun.

Ha seni şu konuda tebrik ederim. Gülşen gibi gündeme oturmayı başardın.

Gülşen yetmemiş gibi şimdi de medya seni konuşacak günlerce.

Bir şey daha,

Yahu Atatürk’e rahmet okusa ne olur, okumasa ne olur imam? Zaten adam dine inanmıyor. Kur’an için, gökten indiği sanılan diyor son meclis konuşmasında.

Aç da bir Kur’an’ı oku önce.

Madem öyle,

De ki, iktidara gelirsek taahhüdümdür.

Anıtkabire her gidene Fatiha okutacağım. Rahmet okutacağım. Ne faydası olacaksa? İsterse hatim indirilsin kabirde. Hiçbir faydası yok cahil adam. Senin bizim Kur’an cahili tarikatçılardan hiç farkın yokmuş. Rabbimiz der ki,

“Sen mezarda olanlara işittiremezsin.”

“Bu kitap dirileri uyarman içindir.”

Ancak, şu duayı yaparız biz ölülerimiz için: “Ey Rabbimiz, bize hem dünyada, hem ahirette iyilikler ver. Bizi ateş azabından koru.”

“Ey Rabbimiz, anne, babamı ve müminleri hesap gününde bağışla.”

Bak müminleri diyor.

Müslüman demiyor. O adamın mümin olduğu belli değil.

Sen bu ikisi arasındaki farkı da bildiğini sanmam.

Şunu da kafana yaz.

Yahu, emirle rahmet mi okunur, dua mı edilir? Asker kafası işte.

Dayatır. Baskı eder, zorlar. Olmadı darbe yapar. Çünkü, bu adamın genlerinde darbeci kalıntısı mevcuttur. İsteyen araştırsın. Selâm ve dua ile...