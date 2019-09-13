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GYODER'den "Kentsel Dönüşüm Eylem Planı" açıklaması

GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin:- "Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı hayata geçirmesiyle toplumumuz güvenli, sağlıklı ve enerji verimli yapılara kavuşacaktır"- "Tüm bu olumlu çalışmalarla gayrimenkul sektörü, içinde bulunduğu süreçten güçlenerek çıkacaktır"

13 Eylül 2019 Cuma 19:57
GYODER'den "Kentsel Dönüşüm Eylem Planı" açıklaması

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, "Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nı hayata geçirmesiyle toplumumuz güvenli, sağlıklı ve enerji verimli yapılara kavuşacaktır." ifadesini kullandı.

Yetgin, yazılı açıklamasında, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un kamuoyu ile paylaştığı "Kentsel Dönüşüm'de Yeni Yol Haritası"na yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Topraklarının büyük çoğunluğu deprem kuşağında bulunan Türkiye’de güvenli, kaliteli yapılaşma anlayışıyla hareket edilmesi ve kentsel dönüşüm fırsatının iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yetgin, Bakan Kurum tarafından 100 bini İstanbul'da olmak üzere her yıl 300 bin konutun kentsel dönüşümünün yapılacağının, belirlenen bu eylemle halihazırda acil dönüştürülmesi gereken 1 milyon 500 bin konutun 5 yıl içerisinde dönüştürüleceğinin açıklandığını anımsattı.

Ayrıca yeni dönemde, İller Bankası kanalıyla belediyelere 4 milyar liralık dönüşüm kredisi verileceğinin ve yüzde 50'ye kadar kredi finansmanında hibe desteği sağlanacağının da açıklandığını aktaran Yetgin, Emlak Katılım Bankası ile de konut alım sürecinde, konut alıcıları ve yatırımcılara finansman sağlanacağı ve konut alımının çok daha kolaylaştırılacağının açıklandığını bildirdi.


- "Gayrimenkul sektörü, içinde bulunduğu süreçten güçlenerek çıkacaktır"


Kamunun yeni eylem planıyla, hiç zaman kaybetmeden kentsel dönüşüm sürecinin el birliğiyle yürütülmesi gerektiğini belirten Yetgin, "Kentsel dönüşümün layık olduğu şekilde yapılması çok önemli. Bizim sürekli dile getirdiğimiz konu 'akıllı, sürdürülebilir' kentsel dönüşümdür. Yeni yasal düzenlemelerle kentsel dönüşümde yeni bir dönem başladı. Son değişikliklerle, yükleniciye teminat zorunluluğu getirilirken, kentsel dönüşüm kapsamındaki inşaatları, yeterliliği olan firmaların üstlenebileceği bir süreç başladı. Hem yüklenicilerin hem vatandaşların mağduriyetinin önüne geçilmesinin amaçlandığı yeni düzenlemeler ve eylem planı, dönüşümü hızlandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Yetgin ayrıca, "Yeni düzenlemelerle, mevcut sorunların aşılması için önemli adımlar atan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı hayata geçirmesiyle toplumumuz güvenli, sağlıklı ve enerji verimli yapılara kavuşacaktır. Tüm bu olumlu çalışmalarla gayrimenkul sektörü, içinde bulunduğu süreçten güçlenerek çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 19:57
  1. GYODER
  2. Kentsel dönüşüm eylem planı

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