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Güzelyalı’ya emekli dinlenme evi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 13’üncü dinlenme evinin açılışında, “İkinci dönemimizde de ihtiyaç olan yerlere emekli dinlenme evleri açacağız.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:39
Güzelyalı’ya emekli dinlenme evi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 13’üncü dinlenme evinin açılışında, “İkinci dönemimizde de ihtiyaç olan yerlere emekli dinlenme evleri açacağız. Emekliler de kendilerine sahip çıkana sahip çıkacaktır” dedi.


Başkan Çetin, Güzelyalı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan emekli dinlenme evini törenle hizmete açtı. Çetin, burada yaptığı konuşmada, 5 yıl içinde yapılan hizmetlerle ilgili açıklamada bulundu. Her hafta bir açılış yaptıklarını hatırlatan Başkan Çetin, Çukurova ilçesinde yapılan 211 parktan 107’sinde kendilerinin imzası bulunduğunu söyledi. Çetin, “5 yılda Çukurova’ya 73 yeni park kazandırdık. 34 parkı da, söküp yeniden yaptık. Tüm bu hizmetler belediyemizin kendi imkanlarıyla gerçekleştirildi. Ayrıca 7 semt kreşi ve 13 emekli dinlenme evi yaptık. İhtiyaç olan bölgelere de yapmaya devam edeceğiz. Emekli emekli dinlenme evlerimiz herkes tarafından örnek alınıyor. Demek ki güzel bir şey yapmışız” diye konuştu.


Başkan Soner Çetin, 5 yıllık süre içinde 4 tane kadın sohbet evi açtıklarını ve 17 muhtarlık binası yaptıklarını da belirtti.


Çok sayıda vatandaşın da katıldığı törende Başkan Soner Çetin ve beraberindekiler kurdele keserek Güzelyalı Emekli Dinlenme Evi’ni hizmete açtı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:39
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