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Güzellik Uzmanı Çiğdem Akman: “Vücuttaki sarkmalara dikkat”

Güzellik Uzmanı Çiğdem Akman, vücuttaki sarkmalara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:48
Güzellik Uzmanı Çiğdem Akman: “Vücuttaki sarkmalara dikkat”

Güzellik Uzmanı Çiğdem Akman, vücuttaki sarkmalara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Güzellik Uzmanı Çiğdem Akman, “Elektrik akımının fiziksel etkilerinden tedavi amacıyla yararlanılması elektroterapi adını alır. Elektroterapi uygulamasının temeli; cilt yüzeyi, cilt altı dokuları ve derin kas gruplarının yüksek frekanslı elektriksel uyarılarla aktive edilmesi esasına dayanmaktadır. Bölgesel yağlanmalar, selülit ve ağrı tedavisi amaçlı kullanılır. Elektroterapide kasların başlangıç ve bitim noktalarına yerleştirilen elektrotlara doğru akım verilerek uygulanır. Titreşim etkisi 72 saat devam ettiğinden haftada 2 kez uygulanması gerekir. Elektroterapi sarkık ve güçsüz kasların toparlanmasını, uygulama bölgesinin sıkılaşmasını sağlar. İşlem esnasında uygulama alanlarındaki aktivite dokulardaki oksijenlenmeyi artırarak yağların yakımını hızlandırır. Elektroterapi kimyasal etki olmadan kasların çalışmasını, güçlenmesini, artık maddelerin temizlenmesini sağlar” dedi.


Elektroterapinin oluşturduğu etkiyle vazodilatasyon (kılcal damarların genişletilmesi) ve lipoliz (yağ yakımı) gerçekleştirildiğini ifade eden Akman, “Dokularda oluşturulan yüzeysel ısınma ile metabolizmanın hızlanması, kan dolaşımının artması ve lenfatik dolaşım sağlanır. Selülit, bölgesel yağlanma ve elastikiyet kayıplarının yanında, ağrı tedavisi ve fizik tedavi alanlarında da faydası görülen bir tedavi çeşididir. Diğer uygulamalarla kombine edilebilmesi başarı şansını artırır. Tüm hücrelerin kendi elektrik akımları mevcuttur. Özellikle sinir ve kas hücreleri uyarılabilir hücrelerdir. Normalde istirahatte ki hücre membranları - 60 mV, hücre uyarıldığında ise +35 mV’ a kadar çıkar. Bunun sebebi hücrre içi ve dışı K+, Na + dengesi ve hücre membranının bu iyonlara geçirgenliğinin farklı oluşudur. Uyarılan hücredeki elektrik farklılık tıpkı bir domino taşı gibi diğer hücrelere aktarılır. Sinir ve kas hücreleri uyarılabilir hücrelerdir. Herhangi bir uyarı sinir ve kas hücrelerinin elektrik potansiyellerini değiştirir. İşte membran potansiyelindeki bu hızlı değişiklik aksiyon potansiyeli olarak adlandırılır. Aksiyon potansiyeli sinir lifi boyunca ilerler. Uyarı bittiğinde tekrar istirahat potansiyeline döner. Bir aksiyon potansiyelinin oluşabilmesi için uyarının şiddeti ve süresi eşik değerin üzerinde olmalıdır. Aksiyon potansiyelinin ilerleme hızı sinir lifinin yapısına bağlıdır. Bir sinir lifinin kalın ve miyelinli olması o lifin daha kolay uyarılabilmesini ve uyarının da hızlı iletilmesini sağlar, kas liflerini uyarabilmek için daha uzun süreli uyarılara ihtiyaç vardır. Sinir ve kas lifleri yeterli şiddette ve uygun şekilde elektrik akımı ile uyarılabilir ve aksiyon potansiyelleri başlatılabilir. Bu özellik elektroterapinin de temelini oluşturur” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:48
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