Dursun Ali Şahin

Dünyayı aydınlatan Resulullah sensin

Ebedi önderimiz peygamberimiz sensin

İnsanlığa ışık tutan sensin

Güzeller güzeli peygamberim sensin

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Gelince Kur’an’ın sesi

Kesildi haçlıların sesi

Allah’ın son müjdecisi

Güzeller güzeli peygamberim sensin

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Bütün dertlerin şifası sensin

Yaşayan Kur’an sensin

Gözümüzün nuru baş tacımız sensin

Güzeller güzeli peygamberim sensin

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Dünyanın güneşi sensin

İnsanlığın sultanı sensin

Mahşerde şefaatçimiz sensin

Güzeller güzeli peygamberim sensin

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Yerde gökte her yerde ismin var

Ne mutlu bize peygamberimiz var

Mahşerde ümmetine şefaatin var

Güzeller güzeli peygamberim sensin

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Mekke’nin Hira dağında

Güvercin, örümcek olsam kapısında

Siyah bir taş olsam mağarasında

Güzeller güzeli peygamberim sensin