Güzeller güzeli peygamberim sensin
Gazetemiz okurlarından Dursun Ali Şahin, "Güzeller güzeli peygamberim sensin" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.26 Kasım 2018 Pazartesi 13:47
Dursun Ali Şahin
Dünyayı aydınlatan Resulullah sensin
Ebedi önderimiz peygamberimiz sensin
İnsanlığa ışık tutan sensin
Güzeller güzeli peygamberim sensin
*
Gelince Kur’an’ın sesi
Kesildi haçlıların sesi
Allah’ın son müjdecisi
Güzeller güzeli peygamberim sensin
*
Bütün dertlerin şifası sensin
Yaşayan Kur’an sensin
Gözümüzün nuru baş tacımız sensin
Güzeller güzeli peygamberim sensin
*
Dünyanın güneşi sensin
İnsanlığın sultanı sensin
Mahşerde şefaatçimiz sensin
Güzeller güzeli peygamberim sensin
*
Yerde gökte her yerde ismin var
Ne mutlu bize peygamberimiz var
Mahşerde ümmetine şefaatin var
Güzeller güzeli peygamberim sensin
*
Mekke’nin Hira dağında
Güvercin, örümcek olsam kapısında
Siyah bir taş olsam mağarasında
Güzeller güzeli peygamberim sensin
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