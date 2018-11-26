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Güzeller güzeli peygamberim sensin

Gazetemiz okurlarından Dursun Ali Şahin, "Güzeller güzeli peygamberim sensin" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:47
Güzeller güzeli peygamberim sensin

Dursun Ali Şahin

Dünyayı aydınlatan Resulullah sensin

Ebedi önderimiz peygamberimiz sensin

İnsanlığa ışık tutan sensin

Güzeller güzeli peygamberim sensin

*

Gelince Kur’an’ın sesi

Kesildi haçlıların sesi

Allah’ın son müjdecisi

Güzeller güzeli peygamberim sensin

*

Bütün dertlerin şifası sensin

Yaşayan Kur’an sensin

Gözümüzün nuru baş tacımız sensin

Güzeller güzeli peygamberim sensin

*

Dünyanın güneşi sensin

İnsanlığın sultanı sensin

Mahşerde şefaatçimiz sensin

Güzeller güzeli peygamberim sensin

*

Yerde gökte her yerde ismin var

Ne mutlu bize peygamberimiz var

Mahşerde ümmetine şefaatin var

Güzeller güzeli peygamberim sensin

*

Mekke’nin Hira dağında

Güvercin, örümcek olsam kapısında

Siyah bir taş olsam mağarasında

Güzeller güzeli peygamberim sensin

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:47
  1. Resulullah
  2. Kur’an
  3. Allah
  4. Mekke
  5. Hira

YORUM YAZ

  • şenay doğanşenay doğan37 dk önce
    mesajımı yok sayın allahu tealadan bir beklentim vardı da o nedenle saffat suresini ve yasin suresini yazıp amin diye dua etmiştim ama bunun allahu teala ile benim aramda kalması gerekiyordu çünkü hayır mı şer mi bilmiyorum allah bilir hak mı batıl mı olduğuna dair hiç bir ilmimin bulunmadığı bu meseleyi geri çekiyorum hakkınızı helal eden
  • şenay doğanşenay doğan59 dk önce
    subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamün alel mürselin velhamdillahi rabbil alemin selamün gavlen mirrabbir rahim sadakallahul azim ALLAHIM AMİN
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