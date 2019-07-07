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Güzelçamlı Milli Parkı araç girişine kapatıldı

Hava sıcaklıklarının Aydın’da mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ile vatandaşlar deniz kenarına akın etti.

07 Temmuz 2019 Pazar 15:24
Güzelçamlı Milli Parkı araç girişine kapatıldı

Hava sıcaklıklarının Aydın’da mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ile vatandaşlar deniz kenarına akın etti. Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi’nde bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı’na girişler sabah güneş doğmadan önce başladı. Binlerce kişi Milli Park’a akın edince içeride araç park edecek yer kalmaması nedeniyle Milli Park araç girişine kapatıldı.


Son ayların en sıcak gününün yaşandığı Aydın’da hafta sonu vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti. Binlerce araç park etme kapasitesi olan Dilek Yarımadası Milli Park’ında sabahın erken saatlerinden itibaren araç park edecek yer kalamadı. Turistlerin yanı sıra günübirlik tatilcilerin de akın ettiği bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.


Milli Park Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Milli Parkımızdaki aşırı yoğunluktan dolayı Milli Parkımız saat 13:00 itibariyle araç girişine kapatılacaktır. Ziyaretçilerimizin toplu taşıma araçlarını kullanmalarını veya alternatif alanları tercih etmelerini tavsiye ediyoruz” denildi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 15:24
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