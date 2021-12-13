Bir milleti yıkmak için, o milletin memleketine işgal etmek veya dilini, dinini bozmak ve ahlâk dışı yayınlarla o milleti çürütmek gerekir. Bunlardan birincisi dış güçler için çok mahzurludur. Maşa varken ellerini ateşe sokmazlar. En kolayı diğer metotları uygulamaktır.

Güzel Türkçemizi mahvetmeye çalışıyorlar. Bir Ermeni Agop Dilaçar çıktı, Türkçemizin canına okudu. Ne kadar uydurma kelime varsa dilimize soktu.

Şöyle ki;

Uydurma Olanlar Türkçesi

Olanak İmkân

Yanıt Cevap

Koşul Şart

Örneğin Örnek, misal

Yazgı Alın yazısı

Giysi Elbise

Restoran Lokanta – Aşevi

Hotel Otel

Tanrı İlah

Sözcük Kelime

Yaşam *Hayat

Tümce Cümle

(*) Bu kelime yalnız başına kullanıldığında çok çirkin bir kelimedir. Türkçe olanları içinde Arapça ve Farsça kelimeler var. Fakat bunlar zamanla Türkçeleşerek dilimizi zenginleştirmiştir. Bunları atarsak dilimiz, kabile dili haline gelir. Bazı dükkanların ve mağazaların tabelalarının üzerindeki tanıtım yazılarının isimleri Türkçe’den başka yabancı dilleri ile yazılmıştır. Biz müstemleke devleti değiliz.

Yine Türkçemizde bazı kelimeler yanlış kullanılmaktadır.

Buna göre aşağıdaki birkaç misal veriyorum:

Cümle:

1- Bu işi neden yaptın?

- Doğru cümle

Bu işi yapmanın nedeni nedir?

- Hatalı cümle

2- Geç kalmanın nedeni nedir?

- Hatalı cümle

Geç kalmanın sebebi nedir?

- Doğru cümle

Dinimiz İslam’dır. Maalesef insanlarımızın bir kısmı bazı basın yayınlarının ve bazı televizyon yayınlarının etkisinde kalarak İslam’dan uzaklaşmaktadırlar. Bazı kız ve kadınlarımızın açık gezmeleri, bazı insanlarımızın parayı her şeyin üstünde tutup “Para gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin” anlayışları tehlike işaretidir. Faizden ve kumardan medet ummaları, harama kucak açmaları bir felakettir. Bütün bunların önüne geçmek için çok kuvvetli bir eğitime ihtiyacımız vardır. Bu eğitim, milli ve İslami olmalıdır. O zaman bu necip milletimiz, yeryüzündeki bütün milletlerden en ileri seviyede olur. İslam; Çalışın, ilerleyin, düşmana karşı en etkili silahlar yapın, diyor. Bunların ihmal edilmesi, vatanımızı başka milletlerin oyuncağı haline getirir. Halen dejenere (bozulan) bir nesil vardır. Kızların göbeklerini açarak gezmesi, oğlanların kızlar gibi küpe takması, gençlerin bazılarının Hristiyanlara özenerek onlar gibi yaşamaya çalışması birer yozlaşma (bozulma) emaresidir.

Milletçe kendimize gelip Türklüğümüzü ve Müslümanlığımızı unutmamamız gerekir.