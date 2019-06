Güzel Sanatlar Fakültesi mezuniyet töreni

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleşen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Osman Turgay, “Güzel Sanatlar Fakültemiz, Çizgi Film ve Animasyon, Endüstri Ürünleri Geleneksel Türk Sanatları, Grafik, Heykel, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Resim, Seramik olmak üzere 8 bölümden oluşmaktadır. Bugün fakültemizden yaklaşık 200 öğrenci mezun olacaktır. Değerli velilerimiz; öğrencilerimizin, sadece dersleriyle değil sosyal ilişkileriyle de ilgilenmeliyiz, doğru yolları göstermeliyiz, yeri geldiğinde annesi, babası olduğunu unutturmadan onlarla dertleşilmesini bilmemiz gerekiyor. Sorunların çözümünde onlarla doğru iletişim kurabilmek önemlidir. Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası dönemlerinde de her zaman desteklerinizi esirgemeyeceğinizi bilerek siz değerli velilerimize teşekkür ediyorum. Değerli akademisyenlerimiz; 4 yıllık eğitim öğretimin sonunda yetişen öğrencilerimizin en büyük mimari sizler oldunuz, üniversitemize geldikleri günden mezuniyetine kadar ilmik ilmik işlediğiniz öğrencilerimizin mesleki ve sosyal hayatlarında çeşitli başarılara imza atacak bireyler yetiştirmenin ve yönlendirmenin gurur içerisindesiniz, onlara sadece mesleki eğitim bilgileri değil, bir birey olarak topluma karşı görev ve sorumlulukları bilincini de kazandırdınız bu sebepten dolayı siz değerli akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz; buradan aldığınız eğitim ve tecrübelerle kariyerinize önemli bir yön vererek elde edeceğiniz başarılar Selçuk Üniversitesi olarak hepimizi onurlandıracaktır. Sizler, okulumuza severek geldiniz, severek okudunuz ve şimdi mezun oluyorsunuz ve hepiniz de ayrı bir sanatçı adayısınız, sevgisiz ve estetiksiz bir sanatın da olmayacağını biliyorsunuz. Sizler sadece kendiniz ve aileniz için değil ülkemiz ve insanlık için de başarılı olmak zorundasınız. Sizler artık lisans eğitimini sonuna geldiniz ve başarılı bir şekilde mezun oluyorsunuz, hepinizin mezuniyetini ayrı ayrı tebrik eder, Selçuk üniversitesi yıllarını unutmadan, mezuniyet sonrası hayatınızda sevdiklerinizle beraber sağlık, başarılı ve mutlu bir hayat diliyorum” dedi.

“İdeallerinizden asla vazgeçmeyin”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka ise, “Güzel Sanatlar Fakültemizin. mezuniyet törenine hepiniz hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Mesleğiniz de bir yerlere gelmek istiyorsanız kendiniz için bir şeyler yapmanız lazım, iyi bir gözlemci olun, yabancı dilinizi mutlaka geliştirin, sosyal olun ve mesleğinizle de gurur duyun çünkü sahip olduğunuz meslek gerçekten ülkemizin geleceğidir. Bir ağabeyiniz olarak size tavsiyem eğitimde ve hayatınızın her aşamasında, yaptığınız her işten en iyiye ulaşmayı hedeflemenizdir. Buna ulaşmak için kibir ve gurura kendinizi kaptırmamanızdır. Şayet halka tepeden bakan, göğsüne benlik takan, yalanla yatıp kalkan, moiz de olsa aynıdır, vaizde olsa aynıdır. Mutavazı olun, bilimsel olun merakınızı asla dizginlemeyin, kitap ve kültürle irtibatınızı asla kesmeyin ve sürekli okuyun. Unutmayın kültür; geçmişten devralınan mirasın tümüdür. Ekip çalışmasına önem verin ve tavrınız her zaman uzlaşıdan, demokrasiden yana olsun. İdeallarinizden asla vazgeçmeyin. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkın, onlara saygılı olun. İçerisinden geçtiğimiz şu kritik günlerde ancak bir zincirin halkaları gibi birbirimize bağlanırsak bozulmadan, dağılmadan, kırılmadan var olma mücadelesinden galip çıkabiliriz. Başka devletimiz, başka vatanımız yok bu yüzden de bir olmalıyız, birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz, Dünyada ki gelişmeleri takip edip bunları ülkemizde de bize faydalı olanlarını uygulayabilmeliyiz. Güzel bir üniversiteden, güzel bir fakülteden dolu dolu mezun oldunuz, mesleğinizin bütün gereklerini ve donanımlarını kazandınız. Bu birikimle mesleğinizi ve Selçuk üniversitesini Türkiye’nin ve Dünyanın her bölgesinde en güzel şekilde temsil edeceğinize inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

Dereceye giren öğrencilerin konuşmalarının ardından plaket takdimi yapıldı. Kep atma töreniyle sona eren programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Osman Tugay, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Erdoğan, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Dalkıran, Öğretim Üyeleri, veliler ve öğrenciler katıldı.