Güzel ömrümüzü güzel geçirelim...

Salim Demirhan

Evet dostlar ömür hızlı geçiyor. Nasıl olsa geçecek, zamanı durdurmak mümkün değil, öyleyse iyi geçirelim. Nasıl iyi geçiririz? İslam’ı yaşayarak, İslam olarak geçirirsek iyi geçiririz.

“Asr suresi: Asra yemin olsun ki insanlar ziyandadır. Doğru söyleyenler, sabır edenler HAKKI tavsiye edenler hariç .” Hz. KUR’AN.

“Doğru olacağız doğru yaşayacağız, kimseye zarar vermeyeceğiz. Müslüman elinden dilinden hareketlerinden kimseye zarar vermeyen insandır. Emin insandır, güvenilir insandır.”

2000 yıllarında yapı malzemeleri sattığım bir dükkanım vardı. Yanımda Soner isimli 13-14 yaşlarında bir çocuk çalışıyordu. Bir gün ona, Soner bir konuda ya aldanacaksın ya da aldatacaksın, aldatır mısın aldanır mısın diye sordum? Düşüşündü cevap verdi. Aldanırım dedi. Ben neden oğlum aldanıyorsun, aldanma dedim. Soner: Aldanayım, aldatmak bize yakışmaz dedi. Babasını tanırdım, çok düzgün bir adam değildi. Annesini sordum, çok hanım dürüst inançlı bir kadındı. Çocuklarını o yetiştirmişti. Soner meslek lisesinde okuyordu ilk sınıfıydı. Çalış bilgasayara geç, geleceğin daha iyi olur dedim. Öyle yaptı. Liseden sonra da bilgisayar okudu. Yıllar sonra gördüğümde tanımadım, kendini tanıttı. Yanında bir hanım vardı, eşim dedi, işlerinin iyi olduğunu ev bile aldığını söyledi çok sevinmiştim, hanımına döndüm seni tebrik ederim, çok iyi bir eş seçmişsin, Allah bir yastıkta kocatsın diye DUA ettim. Ayak üstü bir kaç dakika konuştuk hasret giderdik. Görüşmek niyetiyle ayrıldık, vedalaştık. Telefonla da olsa hâlâ görüşüyoruz.

Hz. Muhammed (sav) bir gün halkın arasına girmiş dolaşıyordu, harman yerine uğradı. Buğdaylar öbek öbek toplanmıştı. Kolunu bir tanesinin içine soktu, buğdayın iç kısmı ıslaktı, neden ıslak diye sordu? Harman sahibi bazı sebepler söyledi. Hz. Muhammed, özürü uygun bulmayınca, bizi aldatan bizden değildir dedi. “İslam hayat nizamıdır. İnsanların hayatını düzene koyar. O nizama uyanlar, İslam’ı yaşayanlar iki dünyada mutlu olurlar.”

Alkollü içkileri İslam haram etmiştir. Çünkü alkol kullananlar, akıllarını tam olarak kullanamamaktadırlar. Vücudu uyuşturduğu gibi beyni de uyuşturmaktadır, dolayısıyla organlarını da zor kullanmaktadırlar. Trafik kazalarının, kavgaların, hastalıkların, düşüklerin, sakat doğan çocukların, cinayetlerin büyük oranda sebebi alkoldür. Alkol yapımına ve kullanılmasına laik devlet izin verir, arkasından alkolün tahribatıyla hasta olanları iyi yapmaya çalışır. Kazandığından fazlasını insanlarını iyi yapmak için harcar. Sigara da aynıdır. Son senelerde içki sigaranın zararları topluma daha çok anlatılmaktadır, faydası da olmuştur.

Çocuktum şehrimizde bir abi vardı, onu çok yakışıklı görürdüm, onun gibi olmak isterdim. Bir gün akşam çarşıya çıktım onu gördüm, yalpalayarak yürüyordu, ha düştü ha düşecekti. İçkiliydi çok üzülmüştüm, nasıl olur da böyle yiğit birisi perişan hale düşer dedim. Üzgünüm daha perişanlar var. Onları her gördüğümde, ALLAH’a dua ederim, şükür ederim. Ya RAB ayaklarım üzerinde rahat durabildiğim ve düzgün yürüyebildiğim için. Bir gün minibüse bindim, arkada iki hanım vardı. Birisi şöyle dedi: (İçkisiz beyle yaşamak ne kadar rahatmış). Aile kavgalarının boşanmaların sebebi büyük oranda içki.

“İslam vücuta zarar veren her şeyi yasaklar. Sigara da olabilir. Her ikisi de vücut için zararlıdır. Birçok ölümcül hastalıkların nedenidirler. Sigaranın önceleri bu kadar zararı bilinmiyordu. Bilim ilerledikçe, zararları öğrenildi, günümüzde kısıtlamalar getirildi, ama almamız gereken çok daha yol var. İnsanlar içki sigara içer hasta olurlar, Devlet onları iyi etmek için milyarlar harcar. Çekilen acılar, yıkılan yuvalar, ölen insanlar cabası. Laik devlet de içkiye asgari sınırlama getirilebilir. Fazlasında bağımlılar bağırırlar. Hayatımıza karışma. Hayatlarına pek de karışılmaz, birçok hayat ziyan olur gider. “ Böylece bu kör yumak yuvarlanarak büyür. Artar eksilmez”.