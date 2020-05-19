Güzel haber geldi: Çifte bayram yaşanabilir

Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısında ciddi azalma yaşanırken, herkes 'salgın tedbirleri ne zaman bitecek?' sorusunun cevabını merak ediyor.

Bilindiği üzere bugüne kadar kısmi normalleşme adımları atılsa da ikinci dalga riskine karşı 'kontrollü sosyal hayat' uygulaması sürüyor.

Bu kapsamda hükümetin yeni aldığı terbirler çerçevesinde arefe gününden bayramın son gününe kadar 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlayacak. 15 ildeki seyahat sınırlaması 15 gün daha uzatılacak.

"Sonuçlarını alacağız"

Koronavirüs tedbirlerini Yeni Şafak'a değerlendiren Doç Dr. Fatih Çiftçi, bayram süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının yerinde olduğunu ve bu kararın önümüzdeki döneme çok önemli katkılar sunacağını söyledi.

Türkiye'de vefat, vaka ve yoğun bakım sayılarında ciddi azalma olduğunu belirten Çiftçi, "Şu anda vaka sayılarımız binlerde, 500'ün altına inersek elbette bir rahatlama olacaktır. İki haneleri görürsek, çok iyi bir noktaya gelmiş oluruz." dedi.

"Aşıyı bulana kadar hastalık devam edecek"

İyileşme sürecinin rehavete yol açmaması gerektiğini söyleyen Çiftçi, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tehlikeyi atlatmadan tekrar eski hayata dönersek, bu ikinci dalgaya yol açar. Bu da koronavirüsün bulaştırıcılığının artmasına sebep olabilir ve daha kötüsü sağlık sistemimizi etkileyebilir. İtalya ve İspanya'da bunlar yaşandı. Bu hastalığın kesin tedavisi aşıyı bulmak. Aşıyı bulana kadar bu hastalık devam edecek. Hastalığın bulaştırıcılığı devam edecek ama 25 derece sıcaklığın üzerinde bu virüsün hem yaşama ihtimali hem de bulaştırıcılığı azalıyor. Şu an iki hanelik rakamlara düşersek çok iyi olur. Örneğin, 100 vaka, Türkiye geneli bir vaka demek olacak"

"İkinci bir bayram yaşanabilir"

Türkiye'nin koronavirüs sürecinde çok iyi bir sınav verdiğinin altını çizen Çiftçi, "Güzel günler uzak değil. Ramazan sonrası ikinci bir bayram yaşanabilir. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizliğe dikkat edilmesi bu zincirin kırılmasını sağlayacak. Önümüzdeki süreci daha parlak görüyorum. Bizi rol model alan ülkeler oldu. Avrupa ve ABD'de ciddi sıkıntılar yaşanırken bizde sosyal devlet politikası başarılı şekilde uygulandı. Koronavirüs hastalarına sağlık hizmetleri ücretsiz verildi. Dünyaya örnek olan bir sınav verdik. " diye konuştu.

Kaynak: Yeni şafak