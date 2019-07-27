Güzel Geceler’de Murat Durmaz sahne aldı
Bilecik Belediyesi katkılarıyla düzenlenen ‘’Güzel Geceler’’ adlı etkinlik kapsamında sahne alan Murat Durmaz, katılımcılara keyifli bir gece yaşattı.27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:56
Bilecik Belediyesi katkılarıyla düzenlenen ‘’Güzel Geceler’’ adlı etkinlik kapsamında sahne alan Murat Durmaz, katılımcılara keyifli bir gece yaşattı.
Bilecik Belediyesi Pelitözü Gölpark Amfi Tiyatroda gerçekleştirilen etkinlikte Sanatçı Murat Durmaz, birbirinden güzel eseri Bilecikliler için seslendirdi. Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, konser sonunda Sanatçı Durmaz ve ekibine teşekkür ederek, çiçek takdiminde bulundu.
Murat Durmaz ise gerçekleştirilen konserlere katkısı dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin ve Başkan Vekili Semih Tuzak’a teşekkür etti.
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