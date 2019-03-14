Güzel ezan okuyan hocalara, sertifikaları verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftülüğü tarafından başlatılan "İstanbul usulü güzel ezan okuma kursu"ndan mezun olan 23 imam ve müezzine sertifikaları takdim edildi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, geçen sene başlayan kursun ikinci dönemi bu yıl gerçekleştirildi. Bu kursta 23 kişilik grup eğitim gördü.

Güzel sese sahip oldukları için seçilen imamlar ve müezzinlere, alanında uzman musikişinas emekli imam Habil Öndeş ve mersiyehan Celal Yılmaz'ın eğitmenlik yaptı. Kursta; imamlar ve müezzinlere, ezanı makamlarına uygun ve en güzel şekilde okuma dersleri verildi.

Kursu başarıyla tamamlayan hocalar için Pertevniyal Valide Sultan Camisi'nde sertifika töreni düzenlendi.

Burada konuşan İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, 2018'de başlattıkları uygulamayı bu yıl da sürdürerek kentteki camilerin imam ve müezzinleri arasından seçilen bir grup din görevlisine "İstanbul usulü güzel ezan okuma" eğitimi verildiğini belirtti.

Yılmaz, ezanın bir şiar ve İslam dininin sembolü olduğunu vurgulayarak, "Sadece namaza davet değil, aynı zamanda İslam'a davettir, güzelliğe, ahenge davettir." ifadelerini kullandı.

Ezanın çok güzel okunması gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"İstanbul'un fethinden günümüze kadar İstanbul tarzı bir ezan geliştirilmiş ve bu tarz gerçekten yüreklere dokunan bir ezan olmuştur. İnsanların etkilendiği, gönüllerin suzinak olduğu bir ezan olmuştur. Diyanet camiası olarak, bu güzelliğin kaybolmaması endişesi içerisindeyiz. Geçen sene düzenlediğimiz İstanbul usulü güzel ezan okuma kursumuzu tekrar başlattık. Habil Öndeş hocamızdan İstanbul usulü ezan okuma kursu alan arkadaşlarımız hem minareleri şenlendirecek, güzelliklerle insanlara ulaşacaklar hem de talep eden mesai arkadaşlarına eğitim verecekler. Bu kursa katılan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Açtıkların kurstan geçen kişilerin selanın türleri, ezanın makamları ve icrasıyla ilgili çok güncel bilgiye sahip olduklarını aktaran Yılmaz, "Bu kursa katılıp başarılı olan arkadaşlarımızın okuduğu ezan, bilenler tarafından hemen fark ediliyor. Onun için bunun yaygınlaşmasını istiyoruz. İstanbul bu işin merkezi; en güzel Türkçe burada konuşuluyor, en güzel ezan burada okunuyor, en güzel hat burada yapılmış. Dolayısıyla İstanbul'un kıymetini bilerek, İstanbul'u Anadolu'ya taşraya, İslam ülkelerinin her bir yanına taşımamız lazım. Haremeyn-i Şerif'te bile İstanbul ezanı tarzı ezanın okunması şayan-ı arzudur." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul usulü ezanın uzun yıllara dayanan bir ahengi olduğunu kaydederek, şunları aktardı:

"İstanbul usulü ezan uzun yıllar boyunca oluşan ahenktir, makamlardır, güzelliklerdir. Her vaktin ezanının ayrı makamda okunması geleneğidir. Herkes ezanı notalarına bakarak, seraser (bir baştan bir başa) okumuyor. Bir hoca efendinin dizinin dibinde, onun fem-i muhsininden alarak öğreniyor. Böyle bir gelenek devam ediyor ve diğer okuyanlarla birbirine yabancılaşmadan merkeze bağlı şekilde bu gelenek sürdürülmüş oluyor. Geleneğin sürdürülmesi ve bu duygunun yoğunlaşarak devam etmesi önemlidir. Bunlar bir önceki nesilden sonrakine kalan en değerli emanetler. Ses, ahenk, musiki deyip geçmemek lazımdır. Bunlar farkında olmadan kimliğimizi, kişiliğimizi etkileyen ve oluşturan özelliklerimizdir. Şiar, insanın gönül telini titreten, duyguları harekete geçiren şey demektir. Ezan, bayrak, Kabe bir şiardır. Bu şiarın kıymetinin bilinmesi bu ses ve ahenkle mümkündür."

Hasan Kamil Yılmaz, konuşmanın ardından kursta başarı gösteren 23 kişiye sertifikalarını verdi.