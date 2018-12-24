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Güzel dünyamıza gözlerimiz kadar güzel bakalım

Gazetemiz okurlarından Salim Demirhan, "Güzel dünyamıza gözlerimiz kadar güzel bakalım" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 12:37
Güzel dünyamıza gözlerimiz kadar güzel bakalım

Salim Demirhan

Hz.Âdem’le savaşlar başladı ve hâlâ devam ediyor. Bilimin ilerlemesi teknolojinin gelişmesi savaşların yıkımını insanların acısını daha da artırdı. Önceki yıllarda insanlar savaşta teker teker ölüyorlardı, şimdi kitleler halinde ölüyor öldürülüyor. Atom bombaları, Japonya’da, çeşitli gaz bombaları Suriye’de daha birçok ülkede kullanıldı. Binlerce insan can verdi, canından oldu. Medeniyet, insanlık bu mu?

Devletler bütçelerinin önemli miktarını silaha veriyorlar. Ölüm makineleri her gün daha gelişiyor, daha çok can alıyorlar. Çok acı Dünyanın birçok yerinde savaşlar acımasız şekilde devam ediyor. İnsanlar yokluk içinde perişan aç kalmışlar, çocuklar ölüyor kadınların erkeklerin kaburgaları sayılıyor bacaklarında kaslar erimiş derilerin altındaki kemikler gözüküyor. Her gün bombalanıyor her gün evleri başlarına yıkılıyor nasıl bir acımasız Dünyada yaşıyoruz. İsrail 70 yıldır Filistin'de insanlara kan kusturuyor. Bu böyle ne kadar daha devam edecek. Beni sokmayan yılan bin yıl yaşasın diyenleri de yılan bir gün sokacak. Sıcak evlerinde oturanlarında bir gün huzuru kaçacak. İçkilerini yudumlayanların da içkileri boğazlarında kalacak. Kalmaya başladı bile. Ölen şehitlerimizi acılar içinde toprağa verdik, kalan mazlumların çoğu yurtlarından sürülüyor çokları da yokluktan evlerini terk ediyor. Bu olaylar bütün keyfi yerinde olanları görmezlikten gelenleri tehdit ediyor.

Ey zalimleri zulümleri görmezlikten gelenler. Evlerine ateş düşmeden diğer evlerdeki ateşi görmeyenler, görmezlikten gelenler, söndürmeyenler. O ateş sizin evinize de girecek sizleri de yakacak. Hatanızı anlayacaksınız ama çok geç olacak. İnsanlık alemi teknolojinin verdiği imkanları ölüm makinaları için değil de insanların huzuru mutluluğu için kullanmalı. Eğer bu kötü gidiş devam ederse bugünkü Dünyamızı mumla arayacağız. Nesillerimize çok kötü bir Dünya bırakacağız. Gelin ey dostlar güzel Dünyamıza güzel gözlerimiz gibi iyi bakalım. Bu güzel Dünyada biz yaşayalım, nesillerimizi de yaşatalım. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 12:37
  1. Hz.Âdem
  2. Atom bombaları
  3. Japonya
  4. gaz bombaları
  5. Medeniyet
  6. İsrail
  7. Filistin

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