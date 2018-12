Güzel dinimiz İslam’dan uzaklaşıyoruz!..

Nizamettin Bekar

Bir okulumuzun müdürü birkaç gün önce bana bir video yolladı. Videoyu izlediğimde şaşırdım kaldım. Videoda yaklaşık elli kişiye boy abdestinin alınışını soruyorlar soru hakkında bir kişi doğru cevap veremiyor. Ben insanlarımızın bu kadar dinimiz hakkında bilgisiz olduğunu bilmiyordum. Yazıma devam etmeden önce burada şunu yazmak hasıl olmuştur ki bu ülke bir İslam ülkesidir. Nasıl olur da insanlarımız bu kadar dinimiz hakkında cahil kalır anlamak çok zor.

Bakınız dedelerimiz ninelerimiz Selçuklular ve Osmanlıların ilmihal kitaplarına yani ibadetlerin Kur’an ve sünnet ışığında açıklaması olan namaz, oruç, zekat, hac ve iyiliği emir ve kötülüklerden sakındırma gibi bizlerin uğraştığımız boy abdesti gibi konular bulunmamaktadır. Demek oluyor ki o dönemlerde insanlarımız Kur’an ve sünneti en yüksek seviyelerde bilip yaşamaktaydı. Zaman geçtikçe insanlarımız Kur’an ve sünnetten uzaklaştıkça dinimiz İslam’a karşı daha bir soğuk davranmaya başladılar.

İnsanlarımız daha en basit meselelerde boy abdesti gibi bir konuda bu kadar bilinçsizse diğer önemli konularda daha bir bilgisizdirler diye düşünmekteyim. Tabii burada şunu da söylemek istemem insanlarımızı küçümsemek gibi bir düşüncem asla yoktur. Burada yazmak istediğim şey bizler İslam kimliğimizle yaşarken İslami konularda bu kadar cahil olmak üzerinde kafa yormamızı gerekli kılmaktadır. O yüzdendir ki ülkem geneli asayiş en üst seviyelerde bozulmuş durumdadır. Bakınız ülkem geneli Adalet Bakanlığına bağlı tüm hapishanelerin dolu olduğu ve suç işlenme oranının çok yüksek seviyelerde oluşu bu sıkıntının ne boyutlarda olduğunu ortaya koymaktadır. Demem odur ki bizler her geçen gün güzel dinimiz İslam’dan uzaklaşmaya başladık.

Bir İslam beldesinde suç işlenme oranlarının çok yukarılarda olması üzerinde kafa yormamızı gerekli kılmaktadır. Öyle ise inancımız ve değerlerimizi yeniden gözden geçirmemiz lazım gelmektedir. Peygamberimizin bizlere hayat kazandırdığı sözlerinden birinde, “Müslüman ol kimsedir ki elinden ve dilinden emin olunan kimsedir. “Bu hadis ortadayken nasıl olur da bir İslam beldesinde suç işlenme oranı bu boyutlarda bu işte bir terslik var. Bu ülkenin her şehrinde ve ilçesinde hatta durum o boyutlardadır ki köylerde bile camiler, İmam hatipler ve Kur’an kursları, onlarca vakıf dernek çatısı altında sivil toplum dernekleri faaliyet ederken insanlarımızın bu boyutlarda İslam’dan uzaklaşması biraz tuhaf durmaktadır. Şimdi burada akla şöyle bir soru gelmektedir bu kurumların bu ülkeye bir katkısı yok mu?! Yada şöyle sorayım bu kurumlar on binlerce mezun verir de bu çocuklar gittikleri beldelerde güzel dinimiz İslam’a hizmet adına halkımıza bir örneklik olamıyorlar mı?! Burada şunu net yazmak isterim ki bu kurumlara karşı değilim. Fakat bu kurumların durumunun gözden geçirilmesi ve kendimize güzel dinimiz İslam’ın öğretilmesinde farklı yollar aramamız lazım geldiğini ortaya koymaktadır.

Siz hiç akşam kadın programlarına bakıyor musunuz?! Ben bu yazıyı kaleme almak için bir miktar baktım da, inanın bana kendimden utandım. Bir erkek evlat çıkıyor öz babasını arıyor babası öz dayısı çıkıyor! Bir kadın çıkıyor öz babası öz amcası çıkıyor vb. gibi… Bunları buraya yazıyorken inanın bana kendimden utandım. Bu çocukların yerine kendimi koyuyorum da ne kadar utanıyorum inanın bana anlatamam. Yazacağım bu programda bir misafir kadın sonunda şunu da söyledi; “Burada gördüklerimden sonra şunu açıkça söylerim ki burası nasıl bir İslam ülkesi?!” Görüyorsunuz değil mi insanlarımız nasıl da güzel dinimiz İslam’dan uzaklaşmış.. Yöneticilerimiz vakit geçirmeden bu soruna bir çözüm bulmalıdır. Yoksa…