“Güzel ahlaka sahipnesillerin yetişmesi için daha çok gayret göstermeliyiz”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) 17. (Olağanüstü) Genel Kurulu’na katıldı.

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen genel kurulda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diledi

Günümüzde insanlığın ve İslam ümmetinin birçok sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını belirten Başkan Erbaş, “DİTİB ve çalışmaları hayati öneme sahiptir. DİTİB dil, din, ırk, mezhep, meşrep, farkı gözetmeksizin bütün insanlığın iyiliği ve huzuru için çalışmayı ilke edinen bir kurumdur. Bütün faaliyetlerinde bir arada yaşama kültürünü, yardımlaşma ve paylaşmayı, ortak insani değerleri öncelemektedir” dedi.

Başkan Erbaş, DİTİB Akademisi’nin kurulması, kadınlara, aile ve sosyal hizmetlere yönelik çalışmaların yapılması, din eğitimi uygulamaları ve yürütülen projelerle birlikte DİTİB, her geçen gün daha da gelişmekte olduğunu kaydetti.

Yapılan çalışmaların önemine dikkat çeken Başkan Erbaş, “ İnsanlığın yaşadığı krizler, küresel sıkıntılar, her geçen gün daha çok çalışmak ve imkânlarımızı büyütmek için sorumluluğumuzu da artırmaktadır. Yaptıklarımızdan çok daha fazla, yapmamız gereken hizmetlerin olduğu muhakkaktır” diye konuştu.

“İslam’ı karalama çalışmaları, uluslararası bir endüstriye dönüşmüştür”

Başkan Erbaş, dünyada İslam’ı karalama çalışmalarının uluslararası bir endüstriye dönüştüğünün altını çizerek, “İslam’ın aydınlık ufkunu insanlığa daha güçlü şekilde taşımanın gayreti içinde olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Kadınların ve gençliğin karşı karşıya olduğu problemlerle mücadele etmenin öncelikli hedefler arasında olması gerektiğine vurgu yapan Başkan Erbaş, “Özellikle, bütün dünyada, insanlığa barış ve huzuru getirecek, hak, adalet, merhamet ve barış mefkûresine, sahih bir inanca, bilgi, bilinç ve güzel ahlaka sahip nesillerin yetişmesi için daha çok gayret göstermek zorundayız” şeklinde konuştu.

“Almanya’da yaşayan insanımızın ve Müslümanların karşılaştıkları sorunlarla ilgili yeni çareler, yeni yöntemler üretmek durumundayız” diyen Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

“Kendi inancından, kültüründen, kimliğinden, millet bilincinden uzak nesiller zararlı alışkanlıklara daha çok maruz kalmakta ve hayatın içinde kaybolmaktadır. Dolayısıyla Almanya ve Avrupa genelinde, inancından ve kültüründen uzak kaldığı için savrulan, yanlış dini bilgilerle istismar edilen, islamofobik yapılar karşısında savunmasız gençlerimizin durumları, ele alınması ve çalışma yapılması gereken acil meselemiz olarak önümüzde durmaktadır."

Kurula, Başkan Erbaş’ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Diyanet İşleri eski Başkanlarından Dr. Tayyar Altıkulaç, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay ile DİTİB Yönetim ve Genel Kurulu Üyeleri katıldı.