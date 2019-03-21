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“Güzel Ahlak” konulu Ufka Yolculuk 7. sınavı yapıldı

Uluslararası çapta düzenlenen “Güzel Ahlak” konulu Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının 7’ncisi yurt genelinde olduğu gibi Aydın’da da yapıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 16:19
“Güzel Ahlak” konulu Ufka Yolculuk 7. sınavı yapıldı

Uluslararası çapta düzenlenen “Güzel Ahlak” konulu Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının 7’ncisi yurt genelinde olduğu gibi Aydın’da da yapıldı. Aydın MY kolejin ev sahipliğinde gerçekleştirilen sınava öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.


Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından uluslararası çapta düzenlenen ve en geniş katılımlı sivil organizasyonu olan, toplamda 529 bin 707 öğrencinin müracaat ettiği“Güzel Ahlak” konulu Ufka Yolculuk 7. Bilgi ve Kültür Yarışması’nın 1. kademe online sınavı şubat ayının 3. Haftasında yapılmıştı. İlkokul kategorisine 138 bin 525, Ortaokul kategorisine 277 bin 882, Lise kategorisine ise 113 bin 300 öğrenci müracaatta bulunduğu sınavın Aydın ayağındaki etapları da tamamlandı.


Online sınavda başarı sağlayan binlerce öğrenci için yarışmanın 2. kademesi olan yazılı sınava Aydın MY Kolej de ev sahipliği yaptı.


Aydın Aktif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Emrah Demir proje ortağı olarak Aydın’da Akseda/Aydın Çevre Kültür Sanat Eğitim ve Dayanışma Derneği ile Asiye Hatun Eğitim Kültür ve Sanat Derneği işbirliği içinde, il merkezi ve tüm ilçelerde 16 okulda gerçekleştirdiklerini yarışmaya Aydın’da 1801 başvuru olduğunu söyledi.


Sınavdaki amacın okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde, okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamak olduğunu kaydeden Demir, sınavlara olan ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.


Aydın’da sınava girip dereceye girenlere; Birincilere yarım altın, ikincilere çeyrek altın, üçüncülere gram altın şeklinde ödüller verileceği, ödüllerin de 19 Nisan’da verileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:19
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