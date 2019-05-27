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Güvercinlere saray gibi yuva

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü binasının çatısına güvercin evi yerleştirildi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:29
Güvercinlere saray gibi yuva

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü binasının çatısına güvercin evi yerleştirildi.


Kısa bir süre önce Eskişehir Orman Müdürlüğü binasının çatı tadilatı esnasında güvercinlerin yuva yaptığı delikler kapanınca, Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ahşaptan yeni yuva yapılarak çatıya kondu. 48 girişli ve altıgen bir yapı olarak tasarlanan güvercin yuvası aynı zamanda görsellik açısından da görenleri büyülüyor.


Yerleştirilen güvercin yuvası, yüksek kapasitesiyle birçok güvercini içerisinde barındırabiliyor. Vinç yardımı ile çatıya yerleştirilen yuvayı hemen benimseyen güvercinler, ilk günden itibaren yeni yuvalarını kullanmaya başladılar.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:29
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