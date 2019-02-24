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Güvercinler görücüye çıktı

Türkiye’nin dört bir yanından Kahramanmaraş’a gelen güvercinler festivalde yarıştı.

24 Şubat 2019 Pazar 14:38
Güvercinler görücüye çıktı

Türkiye’nin dört bir yanından Kahramanmaraş’a gelen güvercinler festivalde yarıştı.


Güvercin Yetiştiricileri Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen festivale, çeşitli illerden 800 kişi katıldı. Yarışmanın ilki geçtiğimiz yıl Nizip’te düzenlenmişti. Bu yıl ikincisi ise Kahramanmaraş Osman Sayın Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Hacı Ali Sezal anısına düzenlenen etkinlikte, güvercinler sırayla jüri karşısına çıkarıldı.


Kahramanmaraş Güvercin Yetiştiricileri Derneği Başkanı Gazi Mehmet Orçan, "Biz geleneksel olarak il bazında yapıyorduk. Bu sene Türkiye genelinde yaptık. Çok güzel bir katılım var. Türkiye’nin dört bir tarafından, Güneydoğu’dan, Akdeniz’den çeşitli bölgelerden arkadaşlar geldi. Festivalde 800 katılımcı var. Bin 500’ün üzerinde seyircimiz var. Burada kuş yetiştiricisi arkadaşlarımız, bütün yıl boyunca yetiştirdikleri kuşlarını sergileyecekler. Hem güzellik, hem de özelliklerine göre jüri değerlendirecek. Bütün vasıfları taşıyan kuş burada birinci olacak" dedi.


Katılımcılardan Fatih Mehmet Koca ise, "Güzel bir uğraş. Kuşlarla ilgilenmek, insanın tüm stresini, sıkıntısını alıyor. Bunun maddi boyutundan ziyade eğlence boyutu, keyif boyutu insanı mutlu ediyor. Yarışma da her geçen yıl daha da zorlaşıyor. Çünkü kuşçular, bir önceki yıla göre daha da geliştiriyor kendisini. Kendi kuşu ile farklı bir kuşu çiftleştirerek ’nasıl daha güzel bir kuş elde edebilirim’i düşünüyor. Mesela, Kahramanmaraş’tan İzmir’e sırf bunun için giden arkadaşım oldu. Böyle güzel bir olay bu. Ben bugün kendi kuşumu diğerlerine göre biraz daha alt seviyede gördüm. Jüri değerlendirecek, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 14:38
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