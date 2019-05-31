Güvercini yakalamak isterken demir korkuluğun üzerine düşüp yaralandı

Karaman’da güvercini yakalamak için çatıya çıkmaya çalışan bir genç, dengesini kaybedince duvardaki demir korkuluk baldırına saplanarak yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Larende Mahallesi 590. Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ferit A. (20), tek katlı evin çatısına konan güvercinini yakalamak için 2 metre yüksekliğindeki duvara çıktı. Duvardan evin çatısına geçmeye çalışan Ferit A., bir anda dengesini kaybedince duvardaki demir korkuluğun üzerine düştü. Demir korkuluğun baldırına saplanması sonucu yaralanan genç, yakınlarının çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, gencin düşerek yaralandığı demir korkulukta inceleme yaptı. Bu arada Ferit A.’nın düşerek yaralanmasına neden olan güvercinin ise hala çatıda olduğu görüldü.