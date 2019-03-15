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Güvercin yüzünden işlenen cinayette iki kardeşe 15’er yıl hapis

Kayseri’de güvercin uçurma meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi silahla öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan iki kardeşe ayrı ayrı 15 yıl hapis cezası verildi.

15 Mart 2019 Cuma 13:03
Güvercin yüzünden işlenen cinayette iki kardeşe 15’er yıl hapis

Kayseri’de güvercin uçurma meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi silahla öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan iki kardeşe ayrı ayrı 15 yıl hapis cezası verildi.



Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık kardeşler S.Y. ile M.Y., mağdur A.K. ile öldürülen Mustafa K.’nın şikayetçi annesi Ş.K. ve avukatlar hazır bulundu. Savcılık mütalaasında Melikgazi ilçesi Caferbey Mahallesi’nde 7 Mayıs 2018’de meydana gelen olayda iddiaya göre A.K. ve oğlu Mustafa K. ile sanık kardeşler S.Y. ve M.Y. arasında olaydan bir hafta önce mahallede güvercin uçurma meselesi yüzünden kavga çıktı ve olay büyümeden önlendi. Olay günü A.K. ile Mustafa K. işyerlerine geldi.Kısa süre sonra sanıklar S.Y. ile M.Y. de olay yerine geldi. Yine aynı konudan tartışmaya başladılar ve Mustafa K. kavga esnasında S.Y.’yi bıçakla yaraladı. S.Y.’nin de yanında bulunan silah ile Mustafa K.’ya 3 el ateş ederek öldürdüğü tespit edildi. Ayrıca şüpheli S.Y., 1 el de A.K.’ye ateş ederek onu da yaraladı. Savcı mütalaasında sanık kardeşler S.Y. ve M.Y.’nin fikir ve eylem birliği içerisinde haksız tahrik altında ‘kasten adam öldürme’ suçundan cezalandırılmalarını talep etti.



Şikayetçi tarafın avukatı sanık kardeşlerin cinayeti bilerek ve isteyerek, planlı şekilde işlediklerini, sanık S.Y.’nin olay anında kendi kendini bıçaklayarak olayı hafifletmeye çalıştığını iddia etti.Tutuklu sanık S.Y. mahkemede “Mağdur olan benim efendim. Ben kendi kendimi neden bıçaklayayım. Savcının mütalaasını da kabul etmiyorum. Ben bıçaklandım yaralıydım, mağdur olan benim” derken, diğer tutuklu sanık M.Y. de “Ağabeyim o an yaralanmıştı. Silahı çekip ben vurdum, ayağına doğru ateş eden benim. Ağabeyim mağdur, 10 aydır suçsuz yere yatıyor” diye konuştu.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık kardeşler S.Y. ile M.Y.’ye öldürülen Mustafa K.’ya yönelik fikir ve eylem birliği içerisinde haksız tahrik altında ‘kasten adam öldürme’ suçundan ayrı ayrı 15 yıl hapis, mağdur A.K.’ye yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan ayrı ayrı 6 ay hapis cezası ile her iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ayrıca sanık S.Y.’ye ‘yasak silah bulundurma’ suçundan da 1 yıl hapis cezası verildi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:03
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