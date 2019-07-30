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Güvercin sevgisi sınır tanımıyor

Kahramanmaraş’ta çocukken dedesinden ve babasından görerek güvercin beslemeye başlayan Ali Haydar Telli, güvercinlerin insanı mutlu ettiğini ve psikolojisini rahatlattığını söyledi.

30 Temmuz 2019 Salı 13:28
Güvercin sevgisi sınır tanımıyor

Kahramanmaraş’ta çocukken dedesinden ve babasından görerek güvercin beslemeye başlayan Ali Haydar Telli, güvercinlerin insanı mutlu ettiğini ve psikolojisini rahatlattığını söyledi.


Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesindeki küçük iş yerinde farklı türdeki güvercinlerin ticaretini de yapan 53 yaşındaki Ali Haydar Telli, güvercinlerle geçirdiği zamanlarda sıkıntılarını unuttuğunu söyledi. İnsanların güvercin besleyerek kötü alışkanlıklardan kurtulabileceğini söyleyen Telli, "Çocukluğumuzdan beri bu merak bizde başladı. Dedelerimizden ve büyüklerimizden görerek bizde güvercin sevgisi başladı. Ben doğdum doğalı güvercin besliyorum. Güvercin beslemek en kötü arkadaştan iyidir. Psikolojik olarak insanı rahatlatıyor, kötü yola götürmüyor. Boş kaldığın zaman hemen kuşların yanına gelmek ve bunlarla özleşmek istersin. Uçuşuna, yavrusuna bakarak sana haz verir. Bunların yanına çatıya çıktığın zaman dünya ile ilişkini kesersin. Kuşlarla uğraşan insanın borcu varsa borcunu, sevgilisi varsa sevgilisini unutur" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:28
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