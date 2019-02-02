Güvercin sevgisi için 45 gün yaşam mücadelesi verdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, güvercin uçurduğu sırada yaslandığı direkte elektrik akımına kapılan 22 yaşındaki Sabri Akdemir, 45 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından hayatta kalmanın mutluluğunu yaşıyor.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki güvercin besleyen Akdemir, yaklaşık 2 ay önce kuşları uçurduğu sırada yaslandığı elektrik direğinden geçen akıma kapılarak yaralandı. Amcası tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akdemir, 45 gün yoğun bakımda kalarak 6 ameliyat geçirdi.

Tedavisinin ardından yeni ameliyatlar için gün verilerek taburcu edilen Akdemir, maddi durumu iyi olmadığından hasta yatağı alamadığı için çekyatta yatıyor. Kazadan önce inşaat ve hurda işleriyle evini geçindiren, 4 aylık bebeği bulunan Akdemir, hayırseverlerden yardım bekliyor.

Akdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafif yağmurlu havada güvercin uçurduğunu belirterek, amcasının kendisini güvercin mezatına götürmesi için aradığını anlattı. Amcasını beklediği sırada direğe yaslandığını ifade eden Akdemir, "Yaslandığım gibi yere düşmüşüm. Daha sonra amcam beni görmüş hemen beni alıp hastaneye götürmüş. 45 gün yoğun bakımda kaldım. 6 ameliyat geçirdim. Serviste de 7 gün kaldım. Daha sonra eve gönderildim. Elimde ve ayaklarımda açık yaralar var. Her sabah hastaneye gidiyorum." diye konuştu.

Akdemir, hayvanları çok sevdiğini anlatarak, "Babama söyledim, güvercin getirecek balkonda bakacağım ve kafamı dağıtacağım. Böyle bir olay başıma gelse de hayvan sevgim eksilmedi. Eskiden inşaatta çalışıyordum, hurdacılık yapıyordum. Ama şimdi yataktan kalkamadığım için çalışamıyorum. Yardım bekliyorum. Hasta yatağına da ihtiyacım var. Paramız olmadığı için alamadım. Yardım bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Eşi Aslı Akdemir de yaşadığı üzüntüyü aktararak, hayırseverlerden yardım beklediğini dile getirdi.