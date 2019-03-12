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Güvercin sevgisi emektar esnafın sonu oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde, emekli olduktan sonra çatıda güvercin beslemeye başlayan esnaf, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

12 Mart 2019 Salı 16:03
Güvercin sevgisi emektar esnafın sonu oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde, emekli olduktan sonra çatıda güvercin beslemeye başlayan esnaf, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

 

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2120 Sokak numara 6 adresinde bulunan iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yıllarca ayakkabı tamirciliği yaptıktan sonra emekli olan 71 yaşındaki Bekir Moran, ailesiyle birlikte yaşadığı evin çatısında güvercin beslemeye başladı. Öğleden sonra kuşlarına bakmak için çatıya çıkan Moran, kafesin yanında bulunan üçlü prizi tamir etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

 

Bekir Moran’ı yerde hareketsiz şekilde yatar vaziyette bulunan ailesi ve komşuları, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Moran’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Moran’ın cenazesi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:03
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