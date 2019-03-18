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Gaziantep'te güvercin hırsızları tutuklandı

Gaziantep'te güvercin çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Güvercinler ise sahiplerine teslim edildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:40
Gaziantep'te güvercin hırsızları tutuklandı

Gaziantep'te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkez Amirliği ekipleri, Savcılı Mahallesi'nde yaşanan güvercin hırsızlığı olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadesini alan ve saha araştırması yapan ekipler şüphelilerin Ö.Ö. ve M.S. olduğunu tespit etti.

Adreslerinde gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların verdikleri ifade doğrultusunda ele geçirilen 37 güvercin ise sahiplerine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:40
  1. Gaziantep
  2. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkez Amirliği
  3. Savcılı Mahallesi

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