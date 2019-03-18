Güvercin çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı Güvercin hırsızlığı şüphelileri polis tarafından yakalandı.

Güvercin hırsızlığı şüphelileri polis tarafından yakalandı.

Şahinbey ilçesi Savcılı Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayının ardından harekete geçen Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkez Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalarda Ö.Ö ve M.S isimli şahıslara ulaştı. Yapılan operasyonla şahıslar gözaltına alınırken, çalınan 37 güvercin ise bulunarak sahibine teslim edildi.

Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilenÖ.Ö ile M.S isimli şüpheli şahıslar tutuklandı.

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