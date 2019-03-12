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Güvensiz gıdaya geçit yok

Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen yılki 1 milyon 125 bin gıda denetiminde 18 bin 164 adet idari para cezası verilirken, toplam ceza tutarı 107 milyon 306 bin lirayı buldu - Vatandaşların Alo 174 Gıda Hattı'na yaptığı başvuru sonucunda da 3 bin 738 adet cezai işlem gerçekleştirildi

12 Mart 2019 Salı 11:01
Güvensiz gıdaya geçit yok

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen yılki 1 milyon 125 bin gıda denetiminde 18 bin 164 adet idari para cezası verilirken, toplam ceza tutarı 107 milyon 306 bin lirayı buldu.

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden yaptığı derlemeye göre, ithal edilen ve yurt içinde üretilen gıdalara yönelik denetimler dört koldan sürüyor.

Gıda ve yem ürünleri ile gıdayla temas eden madde ve malzemelerin ithalatında kontroller gerçekleştirilirken, uygun olmayan ürünlerin yurda girişine izin verilmiyor.

Bu kapsamda, 2017'de 143 bin 404, geçen yıl 138 bin 781 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucu 2017'de 456 bin 850, geçen yıl 537 bin 194 ton ürünün yurda girişi engellendi.

Bakanlık, ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicilerin aldatılmasının önlenmesi için de gıda üreten ve piyasaya arz eden işletmelere yönelik kontroller yapıyor. Bu denetimler, yıllık programların yanı sıra şüphe, şikayet ve ihbarlar kapsamında da gerçekleştiriliyor.

Buna göre, 2017'de 1 milyon 13 bin 855 olan kontrol sayısı, geçen yıl 1 milyon 124 bin 918'e çıktı. Bu denetimler sonucu 2017'de 16 bin 559 adet ceza kesilirken, geçen yıl bu sayı 18 bin 164'e yükseldi.

Kesilen ceza miktarı da 2018'de 107 milyon 306 bin 405 lirayı buldu. Söz konusu ceza tutarı 2017'de 85 milyon 674 bin 181 lira olmuştu. Bu denetimler sonucu 2017'de savcılıklara 181, geçen yıl ise 186 suç duyurusunda bulunuldu.

Denetimler, gıda üretim yeri, satış yeri ve toplu tüketim yerlerine yönelik gerçekleştirildi. En fazla denetim, 475 bin 611 ile toplu tüketim yerlerinde yapıldı. Toplu tüketim yerlerine 5 bin 530 adet idari para cezası kesildi, savcılığa 33 suç duyurusunda bulunuldu. Gıda satış yerlerinde 469 bin 280 denetim yapılırken, buralarda ise 6 bin 537 idari para cezası verilip 51 suç duyurusu yapıldı.

Gıda üretim yerlerinde de 180 bin 27 denetime imza atıldı. Bu denetimlerde 6 bin 277 idari para cezası kesildi ve yapılan suç duyurusu sayısı 102 oldu.

Gıda kontrol görevlisi sayısı 2017'de 6 bin 404 iken geçen yıl 6 bin 825'e çıktı.

- Firmalar kamuoyuyla paylaşıldı

Bakanlıkça, tüketicilerin denetim sürecine katılması için Alo 174 Gıda Hattı da devreye alındı. Bu hatta geçen yıl 93 bin 191 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 92 bin 38'i sonuçlandırıldı ve 3 bin 738 adet cezai işlem uygulandı.

Bakanlık denetimleri sonucu taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen firmalar kamuoyuna ilan edilirken, bu kapsamda geçen yıl 173 firmaya ait 282 ürün duyuruldu. Bu ürünlerin 254'ü taklit ve tağşiş, 28'i ilaç etken maddesi içermesi nedeniyle kamuoyuna açıklandı.

Gıda kontrol laboratuvarlarına yönelik de denetim yapılırken, geçen yıl 20 kamu ve 101 özel laboratuvar denetlendi. Bu denetimler sonucu toplam 17 idari para cezası kararı verildi.

Bakanlık tarafından, bu yıl da 1,2 milyon adet gıda denetimi yapılması hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:01
  1. Alo 174 Gıda Hattı
  2. Denetim
  3. gıda
  4. Tarım ve Orman Bakanlığı

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