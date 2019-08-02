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Güvenpark’ta 38 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın faillerinden biri yakalandı

Ankara Kızılay Meydanı Güven Park’ta 38 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın faillerinden birisi Hakkari’de yakalandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 18:07
Güvenpark’ta 38 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın faillerinden biri yakalandı

Ankara Kızılay Meydanı Güven Park’ta 38 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın faillerinden birisi Hakkari’de yakalandı.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “1 Ağustos 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonda, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Devletin Birliği ve Bütünlüğünü Bozma ve Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme’ suçlarından 3 ayrı aranması bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahsın 13 Mart 2016 tarihinde Ankara ili Kızılay Meydanı Güvenpark civarında meydana gelen ve 38 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 349 vatandaşımızın yaralandığı ve 107 kurum ve aracın zarar gördüğü bombalı terör eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden şahıs olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 18:07
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