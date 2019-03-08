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Mahir Ünal, Erdoğan'ın "Anketlere inanmıyorum" sözüne açıklık getirdi

AK Parti Tanıtım ve Medya'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Anketlere inanmıyorum" sözü için, "Anketler en az 15 gün öncesinin sonuçlarını yansıtıyor oysa gündem ve seçmen psikolojisi anlık değişiyor" açıklamasında bulundu.

08 Mart 2019 Cuma 10:39
Mahir Ünal, Erdoğan'ın "Anketlere inanmıyorum" sözüne açıklık getirdi

AK Parti Tanıtım ve Medya'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Habertürk'e konuştu. Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Ünal,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Anketlere inanmıyorum" sözünün perde arkasını açıkladı.

İşte röportajdan o bölüm;

"15 gün öncesini yansıtır, bugünü değil"

 - Gelelim çok tartışılan anketler meselesine... Cumhurbaşkanı Erdoğan neden “Anketlere inanmıyorum” dedi? Bunun sebebi sonuçların onu mutlu etmemesi mi yoksa farklı bir nedeni mi var?

"Kampanyaları artık anlık stratejilerle yönettiğimizi söylemiştim. Bununla ilgili konuştuğumuz her şey anketler için de geçerli. Akışkanlığın, anlık interaktif iletişimin, her bir bireyin cep telefonundan anında bilgiye ulaşmasının doğurduğu bir sonuç var. Seçmen psikolojisi ve gündem hızla değişiyor. Sahadan anket yoluyla çektiğiniz bir veri, sadece o andaki algıyı ve psikolojiyi yansıtıyor. Bu bir iki gün içinde kaçınılmaz olarak değişmiş oluyor. Yüz yüze anketlerde anket firması saha firmasına sipariş eder. 2 gün sorular hazırlanır. Sonra 1 hafta sahaya çıkılır. 2 gün sonuçlar bilgisayara yazılır. 2 gün de analizi sürer. Anket firması size 15 gün sonra bir sonuç sunar. O sonuç, on beş gün öncesinin sahasını yansıtır, bugünü değil."

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:39
  1. Erdoğan
  2. mahir ünal
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. anketler

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