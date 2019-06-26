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Güvenlikçilerden Özel Güvenlik Günü’nde iyileştirme talebi

Eskişehir’de özel güvenlik hizmeti veren bir şirketin yöneticisi olan Mustafa Karasakal, 26 Haziran Özel Güvenlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:22
Güvenlikçilerden Özel Güvenlik Günü’nde iyileştirme talebi

Eskişehir’de özel güvenlik hizmeti veren bir şirketin yöneticisi olan Mustafa Karasakal, 26 Haziran Özel Güvenlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Mesajına, Özel Güvenlik Günü’nü kutlayarak başlayan Karasakal şu ifadelere yer verdi;


"Milletimizin huzuru ve güvenliği için kolluk kuvvetlerinin en büyük destekçisi olan özel güvenlik çalışanlarımızın başarısı hepimizi gururlandırmaktadır. Bu süre içerisinde görevleri başında hayatını kaybeden özel güvenlik görevlilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Kamu düzeninin tesisine yönelik olarak kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği halindeyiz. Geçen 15 yıl boyunca halkımıza güven verdik. Sektör bünyesinde 400 bin özel güvenlik görevlisi barındıran geniş bir aile haline geldik. Yıllık izin haklarında iyileştirme, fazla mesailerinde ve özellikle tatil günleri çalışmalarında tatmin edici ücretlerin ödenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca görevi başında meydana gelebilecek iş kazalarının diğer riskli mesleklerde olduğu gibi maluliyet haklarının tanınmasını istiyoruz. Zorlu koşullarda görevlerini en iyi şekilde yerine getiren tüm özel güvenlik çalışanlarının Özel Güvenlik Görevlileri Günü’nü kutluyorum."

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:22
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