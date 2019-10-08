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Güvenlik uzmanı Mete Yarar açıkladı: Türk jetleri YPG hedeflerini vurdu

Mehmetçik, terör örgütü YPG'yi Suriye'nin kuzeyinden temizlemek için 'ateş' emrini beklerken, Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türk savaş uçaklarının Malikiye'deki terör hedeflerini vurduğunu açıkladı.

08 Ekim 2019 Salı 09:16
Güvenlik uzmanı Mete Yarar açıkladı: Türk jetleri YPG hedeflerini vurdu

Türkiye, Suriye'nin doğusuna yönelik harekat çalışmalarında sona geldi. Operasyon için hazırlıklarını tamamlayan TSK, sadece 'Ateş' emrini bekliyor. Amerikan'da yapılan açıklamada operasyona destek verilmeyeceği belirtilirken ABD zırhlıları sabah saatlerinde Türkiye'ye yakın sınır bölgesinden çekilmeye başladı.

"YPG hedefleri bombalandı"

Güvenlik uzmanı Mete Yarar yaptığı açıklamada Türk savaş uçaklarının Irak sınırında yer alan Semelka sınır kapısının yakınlarında terör örgütü YPG hedeflerini bombaladığını ve topçuların da Malikiye'yi vurduğu" bilgisini paylaştı.

Semelka sınır kapısı terör örgütüne sağlanan lojistik destek açısından önemli bir bölge olduğu biliniyor.

 

Ne olmuştu?

Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD'nin desteklemeyeceğini ve ülkenin operasyona dahil olmayacağını açıklamıştı.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." ifadeleri kullanmıştı.

"Teröristlerden Türkiye sorumlu olacak"

Açıklamada, DAEŞ'i yenen ABD kuvvetlerinin, artık doğrudan bu bölgelerde olmayacağı vurgulanmıştı.

ABD hükümetinin, Suriye'de tutuklanan DAEŞ mensubu vatandaşlarını geri almaları için Fransa, Almanya ve diğer AB ülkelerine baskı yaptığına ancak bu ülkelerin bu teröristleri almak istemediği belirtilen açıklamada, ABD'nin bu kişileri yıllarca elinde tutmayacağına işaret edilmişti.

Açıklamada, "Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DAEŞ savaşçılarından sorumlu olacak." denilmişti.

 

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 09:16
  1. Güvenlik uzmanı Mete Yarar
  2. Türk savaş uçakları
  3. YPG
  4. Beyaz Saray
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. ABD Başkanı Donald Trump
  7. DAEŞ

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