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“Güvenlik Teknolojileri Buluşması” Gaziantep’te yapıldı

Türkiye’nin önde gelen güvenlik firmalarının katıldığı ve bu yıl ilki düzenlenen “Güvenlik TeknolojileriBuluşması” Gaziantep’te gerçekleştirildi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:43
“Güvenlik Teknolojileri Buluşması” Gaziantep’te yapıldı

Türkiye’nin önde gelen güvenlik firmalarının katıldığı ve bu yıl ilki düzenlenen “Güvenlik TeknolojileriBuluşması” Gaziantep’te gerçekleştirildi.


Send Proje tarafından organize edilen ve çeşitli sunumlar gerçekleştirdiği “Güvenlik TeknolojileriBuluşması” Gaziantep’te bir otelde yapıldı. Firmalar, birincisi düzenlenen program kapsamında sunumlarını yaparak ürünlerini detaylı bir şekilde katılımcı özel kurum ve kamu kurumları temsilcilerine anlattı. Programın açılış konuşmasını yapan projefirmasının Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gönder, “Öncelikle değerli zamanını ayırıp buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz 2008 yılından bu yana Gaziantep’teki pek çok firma ile de çalışıyoruz. Ayrıca dünyanın birçok ülkesinde kendini kanıtlamış iyi markalarla çalışıyoruz. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğinde bunu yapmaya çalışıyoruz. Bugün bir platform oluşturarak ilk buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. Herkese geldiği için çok teşekkür ediyorum” dedi.


Firma ve projeleri hakkında da bilgi veren Gönder, “Proje şirketi olarak kurulan şirketimiz güvenlik, acil anons sistemi, yangın alarm sistemi, kamera sistemi, ses sistemleri, aydınlatma sistemleri, medya görüntüleme cihazları, temin, alt yapı ve teknik servis hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde ve ülkemizde güvenirliğini kanıtlamış iş ortaklarımız ile birlikteliğimizi taçlandırmaya devam ediyoruz. Gaziantep sanayide,eğitimde, ihracatta, kültürde, turizmde ve gastronomide ilerlerken teknolojide de yatırımsal olarak yerini almaya hazırlanıyor. Kurumların tercihleri ışığında güçlü iş ortaklarımız ile hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.


Gün boyu firmaların sunum gerçekleştirmesi ile devam eden program gala yemeği ve çekilişle sona erdi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:43
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